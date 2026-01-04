Papa León XIV llama a respetar la soberanía de Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

El papa León XIV hizo un llamado este domingo a que se respete la soberanía e independencia de Venezuela, y expresó su preocupación por los acontecimientos recientes derivados de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, el pontífice señaló que sigue la situación “con el alma llena de preocupación” y subrayó la necesidad de superar la violencia para avanzar hacia caminos de justicia y paz.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue capturado por Estados Unidos. ı Foto: Flickr

En ese contexto, pidió que prevalezca el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos y civiles establecidos en la Constitución venezolana.

“El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración”, afirmó el Papa ante miles de fieles.

Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela. El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país.… — Papa León XIV (@Pontifex_es) January 4, 2026

La madrugada del 3 de enero fuerzas especiales de Estados Unidos ingresaron a Caracas, realizaron operativos en diversas instalaciones militares y capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en su residencia.

Ambos fueron trasladados a un centro de detención en Nueva York, donde enfrentan múltiples cargos, incluidos delitos relacionados con narcotráfico.

Papa León XIV, en fotografía de archivo. ı Foto: AP

Al respecto, el presidente estadounidense Donald Trump declaró el sábado que su país asumirá el control de Venezuela tras la operación que derivó en la detención del mandatario venezolano.

Previamente, en diciembre, el Papa había exhortado a Trump a no recurrir al uso de la fuerza militar para provocar un cambio de gobierno en ese país.

León XIV pide oración por el pueblo venezolano

Por otro lado, León XIV invitó a la comunidad internacional y a los fieles católicos a orar por el pueblo venezolano, al que aseguró mantener presente en sus plegarias.

Asimismo, encomendó a los venezolanos a la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona del país, así como de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, según informó Vatican News.

A propósito de estos hechos, la Conferencia Episcopal Venezolana difundió un mensaje en el que expresó la cercanía de la Iglesia con la población y manifestó su solidaridad con las personas heridas y con las familias de quienes perdieron la vida durante los operativos.

Los obispos llamaron a rechazar cualquier forma de violencia y exhortaron a que las decisiones que se adopten estén orientadas al bien común y a la unidad nacional.

Finalmente, el Papa reiteró su llamado a confiar en “el Dios de la paz” y a mantener la solidaridad con los pueblos que sufren a causa de conflictos y guerras.

Con información de Reuters.

