Sube a 80 el número de muertos por operación de EU en Venezuela, reporta NYT

Un policía recorre una de las zonas golpeadas por los ataques de EU.

El número de muertos por la operación que Estados Unidos ejecutó el sábado en Venezuela aumentó a 80, según reportó el diario estadounidense The New York Times, mismo que, apenas por la noche, informó que habían sido 40 los decesos.

“El número de muertos por el ataque del sábado aumentó a 80, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con un oficial venezolano. Añadió que el número de decesos puede aumentar”, se lee en el reporte del diario estadounidense.

🇻🇪🇺🇸 | URGENTE: El número de muertos en el ataque estadounidense en Venezuela asciende a 80. pic.twitter.com/t8kY9vcX56 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 4, 2026

Ayer por la noche, The New York Times reportó que la operación estadounidense había dejado al menos 40 personas muertas, según un informe preliminar de un alto funcionario venezolano, de quien no se dio a conocer la identidad.

El diario aclaró que entre los fallecidos se encontraban civiles y militares, apunte que se hizo nuevamente en el más reciente reporte.

Ataque al aeropuerto militar de La Carlota en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026. ı Foto: AP

Según reportes de agencias internacionales, los ataques, aunque se concentraron en la capital venezolana, Caracas, alcanzaron otras regiones del país, como Miranda, Aragua y La Guaira.

Por parte de Estados Unidos, según el presidente Donald Trump, no hubo “ni un solo militar” fallecido.

“Ni un solo militar murió. El ejército de Estados Unidos es, con diferencia, el más fuerte y feroz del planeta, con sus capacidades y habilidades”, dijo el presidente estadounidense en conferencia de prensa, el sábado.

Amanecimos en calma… con 40 muertos

Como lo reportó La Razón de México en la edición impresa especial de este domingo, Venezuela amaneció este domingo, un día después de los ataques, con “tensa calma” y con varios muertos, que hasta ese momento se contaban en 40.

“Despertamos en shock, el país amaneció en tensa calma, luego, con el registro de la luz del día, se hicieron evidentes los daños ocasionados por los ataques militares de Estados Unidos”, dijo el periodista venezolano José Negrón en entrevista con este diario.

Incluso, el testigo dijo que en Caracas prevalecía el temor por un posible segundo ataque, como, advirtió Donald Trump, se contempla en caso de que los intereses de Washington se vean amenazados.

“No sabemos si Trump y sus tropas se atreverán a lanzar un segundo ataque en el país. No podemos dormir tranquilos, no sabemos qué va a pasar”, dijo el residente venezolano.

Con información de Alejandro Galindo, de La Razón de México.

