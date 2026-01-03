Operación Absolute Resolve

Operación militar de EU deja 40 muertos civiles y militares en Venezuela, según el NYT

Fuerzas estadounidenses atacaron Caracas y otros puntos de Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, acciones que, hasta el momento, han dejado 40 asesinatos

Ataque al aeropuerto militar de La Carlota en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026.
Ataque al aeropuerto militar de La Carlota en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026. Foto: AP
César Huerta

Al menos 40 personas, entre civiles y soldados, murieron este sábado luego de la operación militar lanzada por Estados Unidos en en Venezuela para la captura y extracción del presidente Nicolás Maduro, según un informe preliminar que un alto funcionario venezolano entregó a The New York Times.

De acuerdo con el diario estadounidense, para la operación "Absolute Resolve", se desplegaron más de 150 aeronaves militares para neutralizar las defensas aéreas venezolanas y permitir a helicópteros el transporte de las tropas que asaltaron la residencia de Maduro Moros en Caracas.

Sin embargo, el régimen chavista informó a través de Telegram que, además de la capital venezolana, la ofensiva también alcanzó a los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Más temprano este 3 de enero, en conferencia de prensa desde su propiedad en Mar-a-Lago, en Florida, Donald Trump informó que ningún militar estadounidense murió durante la invasión, que calificó como algo no visto “desde la Segunda Guerra Mundial”.

“... ni un solo militar murió. El ejército de Estados Unidos es, con diferencia, el más fuerte y feroz del planeta, con sus capacidades y habilidades”, sostuvo.

