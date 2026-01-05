¿Quién es el abogado de Nicolás Maduro en su juicio en Estados Unidos?

Con más de 30 años de experiencia y de alto perfil: él es el abogado de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro, presidente depuesto de Venezuela, se presentó este lunes 5 de enero a su primera audiencia ante las autoridades de Estados Unidos, país que lo acusa de varios cargos relacionados con narcotráfico.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos acusó a Maduro de varios cargos relacionados con narcotráfico por su presunta participación en el grupo criminal “Cártel de los Soles”, que “inundó” de cocaína a la nación norteamericana.

Nicolás Maduro ı Foto: Reuters

Por lo anterior, y tras largas tensiones, Maduro Moros fue capturado en una operación en Caracas y puesto a disposición de las autoridades estadounidenses. Pero ¿quién es el abogado de Nicolás Maduro? Es una persona de alto perfil; te contamos quién.

Barry J. Pollack: el abogado de Maduro que también defendió a Julian Assange

Hasta horas antes de la audiencia, la prensa internacional no tenía claridad de quién defendería a Nicolás Maduro a lo largo de su juicio ante autoridades estadounidenses.

Sin embargo, posteriormente se dio a conocer que Maduro será defendido por Barry J. Pollack, un abogado de alto perfil que ha abordado otros casos relevantes en Estados Unidos.

🇻🇪🇺🇸 | AHORA: El abogado de Julian Assange defenderá a Maduro.



El abogado del fundador de WikiLeaks, Barry Pollack, será el encargado del juicio por narcotráfico y otros cargos. pic.twitter.com/VHeOXxdWdH — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 5, 2026

Barry J. Pollack es considerado un “white collar defense attorney”, es decir, un abogado dedicado a resolver casos de alto perfil, normalmente donde hay autoridades o instituciones de alto nivel involucradas.

Pollack, graduado con honores de la Universidad de Indiana (1986) y magna cum laude de la Georgetown University School of Law (1991) cuenta con más de 30 años de trayectoria en el ejercicio de la defensa, donde destacan varios casos de alto perfil.

Él es Barry J. Pollack, abogado que defenderá a Maduro en su juicio en EU. ı Foto: Especial

Uno de los más conocidos fue su defensa al presidente de WikiLeaks, Julian Assange, caso en el que logró un acuerdo de culpabilidad con el cual se logró la liberación de su cliente y se evitó una condena de por vida en Estados Unidos.

También, es conocido por haber representado a Michael W. Krautz, uno de los ejecutivos de la empresa Enron, envuelta en un fraude contable que llevó a su quiebra. Krautz fue uno de los pocos absueltos.

Así, Pollack se convierte en una figura fundamental para el juicio de Nicolás Maduro, quien enfrenta varios cargos por narcotráfico y, de ser encontrado culpable, podría pasar varias décadas en prisión.

Sin embargo, una de las grandes incógnitas del caso es quién paga los abogados de Maduro, especialmente considerando que las cuentas del chavista están congeladas

Por otro lado, Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, se presentó a la audiencia con su propio abogado: Mark E. Donnelly, exfiscal del Departamento de Justicia con más de 12 años de trayectoria en casos internacionales.

am