Machado señala que Venezuela será el aliado de EU

LA LÍDER OPOSITORA venezolana María Corina Machado agradeció ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”, dos días después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante ataques registrados en Caracas y en tres estados cercanos.

En un mensaje difundido en redes sociales, Machado aseguró que “la libertad de Venezuela está cerca” y sostuvo que su país será “el principal aliado” de Washington en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos. Añadió que “pronto” los venezolanos, incluidos quienes se encuentran en el exterior, podrán celebrar en su propio territorio.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, el 11 de diciembre de 2025. ı Foto: Reuters

La exdiputada afirmó que ciudadanos venezolanos “salieron a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo” para manifestarse, lo que consideró una señal de la “inevitabilidad e inminencia de la transición”. “Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”, expresó, junto a un video de movilizaciones.

Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró este domingo que Washington descarta a Machado y opta por dar una oportunidad a la vicepresidenta y presidenta encargada, Delcy Rodríguez.