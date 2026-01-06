Machado señala que Venezuela será el aliado de EU

LA LÍDER OPOSITORA venezolana María Corina Machado agradeció ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”, dos días después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante ataques registrados en Caracas y en tres estados cercanos.
En un mensaje difundido en redes sociales, Machado aseguró que “la libertad de Venezuela está cerca” y sostuvo que su país será “el principal aliado” de Washington en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos. Añadió que “pronto” los venezolanos, incluidos quienes se encuentran en el exterior, podrán celebrar en su propio territorio.
La exdiputada afirmó que ciudadanos venezolanos “salieron a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo” para manifestarse, lo que consideró una señal de la “inevitabilidad e inminencia de la transición”. “Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”, expresó, junto a un video de movilizaciones.
Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró este domingo que Washington descarta a Machado y opta por dar una oportunidad a la vicepresidenta y presidenta encargada, Delcy Rodríguez.