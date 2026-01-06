París castiga el acoso contra Brigitte Macron

Un tribunal de París declaró culpables a 10 personas por acoso en línea contra la primera dama francesa, Brigitte Macron, tras difundir y republicar en redes sociales comentarios maliciosos que afirmaban falsamente que había nacido hombre. Las sentencias, dictadas ayer, incluyen desde cursos obligatorios para comprender el acoso digital hasta penas de prisión condicional.

Los condenados, ocho hombres y dos mujeres de entre 41 y 60 años, recibieron sanciones que van de medidas educativas a ocho meses de cárcel suspendida. Un promotor inmobiliario que no acudió a las audiencias fue sentenciado a seis meses de prisión. A varios se les prohibió temporalmente el acceso a las plataformas donde difundieron los mensajes.

El tribunal consideró probado que los acusados realizaron o amplificaron ataques sobre el género y la sexualidad de Brigitte Macron, incluyendo comparaciones con pedofilia por la diferencia de edad con su esposo, el presidente Emmanuel Macron. El fallo cierra una etapa de la batalla legal emprendida por los Macron en Francia y en Estados Unidos contra esa teoría falsa.

A su vez, la pareja presidencial mantiene una demanda por difamación en Estados Unidos contra la podcaster Candace Owens por repetir la acusación, señalando que Jean-Michel Trogneux es en realidad el hermano mayor de Brigitte Macron.