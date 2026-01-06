Trump anuncia que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Trump anuncia que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

Donald Trump anunció este martes que Venezuela entregaría a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, y que los recursos obtenidos por la venta del crudo se utilizarán “en beneficio del pueblo venezolano”.

En su plataforma Truth Social, el republicano informó que las “autoridades provisionales de Venezuela” enviarán a territorio estadounidense “petróleo de alta calidad” previamente autorizado. El secretario de Energía, Chris Wright, está a cargo del plan “de inmediato”.

El crudo se venderá al precio de mercado y Trump “controlará” los recursos y el traslado será mediante buques de almacenamiento que llegarán directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos.

El 5 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, la vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez fue designada como presidenta encargada de Venezuela.

Un día antes, Trump advirtió a Rodríguez que las compañías petroleras estadounidenses necesitarían “acceso total” a las reservas de Venezuela para “reconstruir” el país.

“Tenemos que hacer una cosa en Venezuela: recuperarla. Es un país muerto ahora mismo. Tenemos que recuperarla y vamos a necesitar grandes inversiones de las compañías petroleras para recuperar la infraestructura, y las compañías petroleras están listas para hacerlo, van a intervenir, van a reconstruir la infraestructura”, comentó.

El domingo, a bordo del avión presidencial Air Force One, el republicano dijo a periodistas que podría ordenar un nuevo ataque si lo que llamó “la nueva administración” no coopera para abrir su industria petrolera y frenar el tráfico de drogas a Estados Unidos.

“Bueno, no lo hemos considerado, no lo necesitábamos. Estábamos preparados para un segundo ataque si lo necesitábamos. Estamos totalmente preparados, seguimos preparados. Si no se portan bien lanzaremos un segundo ataque”, advirtió.

Previamente, Trump advirtió en entrevista con el diario Atlantic que si Delcy Rodríguez “no hace lo correcto pagará un precio más alto” que Nicolás Maduro, quien fue trasladado, junto a su esposa, a Nueva York, donde enfrentan cargos relacionados con narcotráfico.

