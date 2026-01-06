Trump revive interés de EU por Groenlandia; Europa advierte que no permitirá anexión

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha renovado su llamado para que Groenlandia pase a estar bajo jurisdicción estadounidense, alegando que la isla es “vital para la seguridad nacional” debido a su ubicación estratégica y sus recursos naturales frente a las crecientes influencias de China y Rusia en el Ártico.

Funcionarios de la Casa Blanca incluso han señalado que el uso de fuerzas militares “siempre es una opción” para avanzar en ese objetivo, una postura que ha provocado alarma entre los aliados europeos.

Donald Trump, en conferencia de prensa. ı Foto: Captura de video

Groenlandia no es un país independiente, sino un territorio autónomo bajo soberanía danesa, con competencias amplias sobre asuntos internos y con tratado de defensa compartido en el marco de la OTAN. Esto significa que cualquier intento de control externo sería interpretado como una violación directa de la soberanía de un miembro de la alianza.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha sido enfática en su rechazo. Advirtió que un ataque estadounidense contra Groenlandia equivaldría a “el fin de la OTAN”, subrayando la gravedad de una acción que contravendría el espíritu de la alianza y el derecho internacional.

Frederiksen dijo que su país “no aceptará amenazas de este tipo” y calificó de inaceptable la retórica que sugiere una anexión forzosa.

Danish Prime Minister Mette Frederiksen clearly stated that if Donald Trump attacks Greenland, it would mean the end of the NATO alliance. #NicolasMaduro pic.twitter.com/71jYBC8yKz — JIGAR JOSHI (@jigarceo) January 7, 2026

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, también respondió públicamente, pidiendo que cesen las “fantasías” sobre una anexión y defendiendo el derecho de su pueblo a decidir su propio futuro sin presiones externas.

La respuesta europea no se hizo esperar. Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, Reino Unido y otros aliados emitieron una declaración conjunta afirmando que “Groenlandia pertenece a su pueblo” y que solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre su futuro. También insistieron en que la seguridad en el Ártico debe abordarse de forma colectiva dentro de la OTAN

