¿Quién es Teresa Moros de Maduro y qué tiene que ver con Nicolás Maduro?

Luego de haber sido capturado por el gobierno de Estados Unidos durante la operación “Absolute Resolve”, Nicolás Maduro enfrentó su primer audiencia en una Corte de Nueva York, debido a que se le acusa de diversos delitos.

Durante más de diez años Nicolás Maduro ha ocupado el cargo de presidente de Venezuela, y este ha sido señalado desde su toma de poder por presuntamente haber alterado los resultados de las elecciones.

A lo largo de su gobierno, Nicolás Maduro también se le ha señalado por diversas cuestiones como relaciones con el narcotráfico y corrupción, pero además de esto, su nacionalidad también ha provocado controversia.

Nicolás Maduro ı Foto: Especial

¿Quién es Teresa Moros de Maduro?

Teresa Moros de Maduro es una mujer nacida en 1929 que cuenta nacionaldad colombiana, quien incluso en 1956 solicitó su cédula de ciudadanía en la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.

El 1 de septiembre de 1956 Teresa Moros se casó con Nicolás Jesús Maduro García en Bogotá, Colombia, y posteriormente tuvieron dos hijos, María Teresa y Nicolás Maduro.

Teresa Moros de Maduro es la madre de Nicolás Maduro, y de acuerdo con muchas versiones, Nicolás Maduro pasó gran parte de sus primeros años de vida en Cúcuta, Colombia, por lo que su nacionalidad se ha puesto en tela de juicio en varias ocasiones.

Teresa Moros de Maduro ı Foto: X: @nicmaduroguerra

De acuerdo con la constitución de Venezuela, Nicolás Maduro no podría ejercer su poder debido a que cuenta con una doble nacionalidad, por lo que ha sido señalado en repetidas ocaciones por la oposición venezolana.

Pese a esto, el presidente chavista ha señalado que su nacionalidad es venezolana, e incluso el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó que sólo tiene una nacionalidad, por lo que Nicolás Maduro sí puede ejercer como presidente.

En una publicación realizada en 2016 por el medio Venezuela Press se describe el árbol genealógico de Nicolás Maduro, e incluso se sostiene que la nacionalidad de este es Colombiana.

En dicho artículo se señala que tanto los abuelos maternos como los abuelos paternos de Nicolás Maduro cuentan con Fe de bautismo y actas de matrimonio expedidas en Colombia.

Documento que certificaría la nacionalidad colombiana de la madre de Nicolás Maduro. ı Foto: Cortesía Clímax

Debido a que actualmente no se conoce el lugar de naciomiento del padre de Nicolás Maduro, incluso se ha señalado que este podría haber nacido en Colombia, sin embargo, esta información no es certera.

Asimismo, en dicho artículo señalan que el bisabuelo paterno de Nicolás Maduro , David Maduro, se estableció en Cúcuta a muy temprana edad, lugar en el que fundó el primer club de fútbol, y por lo que ahora es reconocido en Cúcuta como “héroe del deporte”.