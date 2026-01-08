¿Qué es Chevron, la petrolera que envió su flotilla a Venezuela?

Luego de que la embarcación no había zarpado durante algunos días, Chevron envió a su flotilla hacia Venezuela para poder exportar a Estados Unidos aproximadamente 300 mil barriles de crudo este 5 de enero.

El miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump señaló que Venezuela está contemplando adquirir productos agrícolas y medicamentos estadounidenses, esto luego de que el país ubicado al norte del continenente americano adquiera hasta 50 millones de barriles de petróleo.

Esta adquisición de Estados Unidos forma parte de un “Acuerdo Petrolero” que existe entre Estados Unidos y Venezuela, de acuerdo con Donald Trump, mismo que se dio después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, diera acceso total a las reservas de petróleo venezolanas derivado las exigencias del presidente estadounidense.

Este miércoles el Comando Europeo de Estados Unidos informó que habían incautado, “en cumplimiento de una órden emitida por un tribunal federal estadounidense”, el M/V Bella 1, un buque proveniente de Rusia que violó “las sanciones estadounidenses.”

Dicha incautación se dió debido a que desde el 16 de diciembre existe un bloqueo de exportaciones de crudo por parte de Estados Unidos hacia los petroleros de Venezuela hacia otros países.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

¿Qué es Chevron?

Chevron es una empresa petrolera estadounidense que cuenta con más de 102 años con presencia en el país, y actualmente es la única compañía que cuenta con los permisos para operar en Venezuela.

De acuerdo con información de medios locales, este viernes el presidente de Estados Unidos tendrá una reunión con la compañía petrolera, misma con la que los funcionarios del gobierno estadounidense iniciaron contratos.

En dichos contratos se pretende evaluar una ampliación relacionada con la licencia especial que tiene la corporación Chevron para operar en Venezuela, por lo que se podría incrementar la presencia de dicha empresa tanto en Estados Unidos como en Venezuela.

Chevron en el Golfo de América ı Foto: Chevron

Chevron contaba con un permiso para realizar exportaciones de crudo desde Venezuela hacia Estados Unidos desde 2022, mismo que fue otorgado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

DW señala que Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) recibió sanciones estadounidenses en 2019, mientras que en 2017 recibió un bloqueo al mercado financiero, por lo que Estados Unidos dejó de ser el mayor comprador de petróleo venezolano.

Asimismo, señalan que actualmente China encabeza las exporaciones petroleras de Venezuela, pues en 2023 dos tercios de estas se destinaron al país asiático, mientras que sólo el 23 por ciento se destinaron a Estados Unidos.

Pese a que Chevron actualmente ha embarcado entre 100 mil y 150 mil barriles de crudo diario, debido a las licencias bajo control estricto que fueron otorgadas por la OFAC, Venezuela no puede recibir utilidades directas.

Suministro y comercio de Chevron ı Foto: Chevron

Actualmente la PDVSA se encuentra bajo una negociación con Estados Unidos para poder vender petróleo en volúmenes al país vecino norte, debido a las relacones comerciales que existen entre ambos países.

De acuerdo con la información que se conoce, Venezuela es uno de los países que posee una gran reserva de petróleo a nivel mundial, pues los aproximadamente 300 mil millones de barriles que se encuentran en dicho país represental el 17 por ciento de las reservas mundiales, de acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP.)

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.