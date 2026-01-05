Chevron reanuda las exportaciones de crudo venezolano a EU tras cuatro días de pausa

Un petrolero fletado por la estadounidense Chevron con unos 300 mil barriles de crudo pesado venezolano con destino a la costa estadounidense del Golfo de México partió de aguas del país de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mostraron datos de transporte marítimo, tras una pausa de cuatro días en las exportaciones de crudo venezolano de la compañía.

Chevron es la única compañía actualmente autorizada por Washington para exportar crudo venezolano en medio de un embargo petrolero que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado pasado que seguía en plena vigencia tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Pero en medio de los ataques estadounidenses en Venezuela entre el viernes y el sábado y la crisis política que desató, los petroleros cargados de Chevron no habían zarpado hacia Estados Unidos en los últimos días, mostraron los datos de monitoreo de buques.

TE RECOMENDAMOS: Sector Infraestructura Atiende SICT en un año más de 45 mil km de la red carretera federal libre de peaje

Chevron (CVX) could become the “Nvidia of the oil sector,” as it is the only major U.S. oil company currently operating in Venezuela. pic.twitter.com/V4vlhZ9ms0 — Stocks World (@anandchokshi19) January 5, 2026

Alrededor de una decena de petroleros distintos cargados con petróleo y combustible venezolano partieron de las aguas del país con sus transpondedores apagados en los primeros días del año, en aparente desafío al bloqueo estadounidense, según los datos de transporte marítimo y fuentes como Tanker Tracking.

La industria petrolera de Venezuela está en mal estado tras años de abandono y sanciones internacionales, por lo que podrían pasar años y requerirse grandes inversiones antes de que la producción pueda aumentar drásticamente. Sin embargo, algunos analistas son optimistas de que Venezuela podría duplicar o triplicar su producción actual de aproximadamente 1,1 millones de barriles de petróleo al día para volver a niveles históricos con relativa rapidez.

“Aunque muchos informan que la infraestructura petrolera venezolana salió ilesa de las acciones militares estadounidenses, ha estado decayendo durante muchos años y tomará tiempo reconstruirla”, declaró Patrick De Haan, analista de petróleo de GasBuddy.

La refinería 'El Palito' en Puerto Cabello, Venezuela ı Foto: AP

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT