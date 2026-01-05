Trump prevé elecciones tras ‘arreglar’ Venezuela, pero amaga con segundo ataque ‘si no se portan bien’

Donald Trump no descarta una segunda incursión de Estados Unidos en Venezuela si los remanentes de la administración chavista no cooperan en “arreglar” el país, tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro Moros.

A bordo del avión presidencial Air Force One, mientras regresaba este domingo a Washington desde Florida, el republicano dijo a periodistas que podría ordenar un nuevo ataque si lo que llamó “la nueva administración” no coopera para abrir su industria petrolera y frenar el tráfico de drogas a Estados Unidos.

“Bueno, no lo hemos considerado, no lo necesitábamos. Estábamos preparados para un segundo ataque si lo necesitábamos. Estamos totalmente preparados, seguimos preparados. Si no se portan bien lanzaremos un segundo ataque”, advirtió.

Antes, Trump afirmó que Estados Unidos está “al mando” de Venezuela y que Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva hasta el 3 de enero y actual presidenta encargada del país ante la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro, “está cooperando”.

Trump exige “acceso total” al petróleo de Venezuela

Tras negarlo inicialmente, Trump reconoció que se había comunicado con Rodríguez y que ella había “sido muy buena”; sin embargo, subrayó que para “reconstruir” Venezuela, las compañías petroleras estadounidenses necesitarán “acceso total” a las vastas reservas de petróleo del país y a “otras cosas”, como infraestructura.

“Tenemos que hacer una cosa en Venezuela: recuperarla. Es un país muerto ahora mismo. Tenemos que recuperarla y vamos a necesitar grandes inversiones de las compañías petroleras para recuperar la infraestructura, y las compañías petroleras están listas para hacerlo, van a intervenir, van a reconstruir la infraestructura”, comentó.

Elecciones, hasta “recuperar” a Venezuela

Luego, al ser cuestionado sobre cuánto demoraría convocar a elecciones en Venezuela, el mandatario estadounidense evitó ofrecer una estimación y se limitó a reiterar que primero habrá que “recuperar” al país del desastre; incluso sugirió que los migrantes venezolanos en Estados Unidos “recibirán una excelente atención”.

“Creo que estamos más interesados ​​en arreglarlo [al país], en prepararlo primero, porque es un desastre, ha sido pésimamente administrado. (...) Debería tener más ingresos, más petróleo del que tienen. Así que vamos a permitir que las grandes petroleras entren y arreglen la infraestructura e inviertan dinero. Nosotros no vamos a invertir nada. Simplemente cuidaremos del país. Lo cuidaremos y, sobre todo, cuidaremos de la gente, incluyendo a los venezolanos que viven en nuestro país y que se vieron obligados a abandonar su país, y recibirán una excelente atención", añadió.

Pese a su manifiesta intención de “cuidar” al pueblo venezolano, Trump evadió responder si exigirá a Delcy Rodríguez la liberación de presos políticos en Venezuela, o permitir el regreso de opositores políticos como María Corina Machado.

“Aún no hemos llegado a eso. Ahora mismo, lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, recuperarlo y luego tener elecciones. Más vale que recuperemos el país, si no, vamos a tener un desastre tremendo. Va a empeorar mucho a menos que intervengamos y lo arreglemos”, sostuvo.

