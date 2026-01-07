Venezuela se comprometió a comprar productos ‘exclusivamente’ a Estados Unidos, anuncia Trump

Venezuela se comprometió a comprar “exclusivamente” productos de Estados Unidos y a convertirse en su “principal socio”, anunció este miércoles el presidente Donald Trump.

El compromiso, según el republicano, contempla la compra de, entre otras cosas, productos agrícolas y medicamentos con el dinero obtenido por las ventas de los hasta 50 millones de barriles de petróleo que las autoridades interinas supuestamente acordaron entregar a Estados Unidos.

“Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo Acuerdo Petrolero”, dijo en su plataforma Truth Social.

Venezuela, añadió, también adquirirá equipamiento para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país.

Actualmente, el petróleo venezolano se cotiza a 55 dólares por barril, por lo que la venta de hasta 50 millones de barriles podría generar ingresos de entre mil 650 y 2 mil 750 millones de dólares.

El acuerdo se da luego de las exigencias de Trump a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, para dar a las compañías petroleras estadounidenses “acceso total” a las reservas de petróleo para “reconstruir” el país. De lo contrario, advirtió, se arriesga a una nueva ofensiva y a pagar “un precio más alto” que Maduro.

Según Trump, las inversiones de las petroleras estadounidenses permitirán reconstruir la infraestructura en Venezuela ; además, fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Reuters aseguran que Trump se reuniría el próximo viernes con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses para discutir cómo reactivar el sector en el país sudamericano.

Otro informante anónimo dijo a Associated Press que a la reunión en la Casa Blanca podrán asistir representantes de Exxon, Chevron y ConocoPhillips.

“En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”, afirmó este 7 de enero, cuatro días después de ordenar una intervención militar en territorio venezolano para capturar y deponer a Nicolás Maduro Moros, y a su esposa, Cilia Flores, que enfrentan cargos relacionados con narcotráfico en Nueva York.

Con información de Susana Valles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr