¿Qué es la borrasca Goretti y la ciclogénesis explosiva y por qué está en alerta Europa?

Recientemente Europa se ha encontrado en alerta por la llegada de la borrasca Goretti y la ciclogénesis explosiva que fue asociada a este fenómeno metereológico, mismo que incluso genera nevadas de hasta más de 6 metros de altura.

La borrasca Goretti se situó de manera inicial en Reino Unido y en Francia, en donde se suspendieron actividades debido a la nieve que cubrió gran parte del país, e incluso algunos servicios públicos dejaron de funcionar.

Las borrascas, que se registran principalmente durante la temporada invernal, han provocado lluvias y nevadas que han estado acompañadas de fuertes vientos, y después de la llegada de Francis ahora Goretti está encendiendo alertas principalmente en España.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la borrasca Goretti afectará a Europa occidental durante algunos días, por lo que se desatará niebla, vientos y grandes oleajes.

Clima de la borrasca Goretti ı Foto: Redes Sociales

¿Qué es la borrasca Goretti?

La borrasca Goretti ha provocado que se activen alertas en 22 provincias españolas, en las que principalmente se encuentran la Coruña, Austrias, Cantabria, Guipúzcoa, Vizcaya, Ginora, Tarragona y Valencia.

Una borrasca es un sistema atmosférico de baja presión que se caracteriza por fuertes vientos, huracanadas, olas gigantes y abundantes precipitaciones, y Goretti, a diferencia de otras, se ha estado intensificando rápidamente.

De acuerdo con la Amet, se espera que entre el 8 y 9 de enero se experimente una ciclogénesis explosiva de la borrasca Goreti, por lo que se espera un fuerte temporal en Europa occidental, mismo que afectará principalmente a España.

🌀🧵 Entre el 8 y el 9 se formará la borrasca Goretti, que experimentará una ciclogénesis explosiva.



Nombrada por @meteofrance, dejará un fuerte temporal en Europa occidental.



En España el impacto será menor, aunque generará temporal marítimo en el norte, con viento y lluvias. pic.twitter.com/jq5j1PnMy3 — AEMET (@AEMET_Esp) January 6, 2026

¿Qué es una la ciclogénesis explosiva?

La ciclogénesis es el nacimiento de un ciclón, que es nombrado como borrasca en las latitudes extratropicales, esto quiere decir que la ciclogénesis es el proceso en el que inicia una circulación ciclónica en bajos niveles de la atmósfera.

Un ciclón es un sistema de baja presión que está rodeado de vientos, y cuando estos se producen rápidamente, entonces reciben el nombre de ciclogénesis explosiva, por lo que también puede ser nombrado como bomba metereológica cuando estos son borrascas violentas.

A lo largo de los años se han registrado distintas ciclogénesis explosivas en España, y de acuerdo con National Geographic, estas son las que han dejado consecuencias catastróficas en el país europeo:

Borrasca Klaus en 2009

Borrasca Xynthia en 2010

Borrasca Fabien y borrasca Miguel en 2019

Borrasca Gloria en 2020

Borrasca Filomena en 2021

Borrasca Goretti ı Foto: Redes Sociales

