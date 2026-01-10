EU emite alerta máxima y pide a sus ciudadanos salir ‘inmediatamente’ de Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos emitió el 10 de enero de 2026 una alerta de seguridad de nivel máximo para Venezuela, en la que insta a todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en ese país a abandonarlo de inmediato, ante el grave deterioro de las condiciones de seguridad y el aumento de riesgos para extranjeros.

La advertencia fue difundida por el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos para Venezuela, y reitera que no se debe viajar bajo ninguna circunstancia al país sudamericano debido a amenazas como detenciones arbitrarias, secuestros, terrorismo, violencia generalizada, disturbios civiles, aplicación discrecional de la ley y deficiencias en el sistema de salud.

Venezuela: The security situation in Venezuela remains fluid. As international flights have resumed, U.S. citizens in Venezuela should leave the country immediately. Before departure, U.S. citizens should take precautions and be aware of their surroundings. There are reports of… pic.twitter.com/Dqvs7wrB00 — TravelGov (@TravelGov) January 10, 2026

De acuerdo con el comunicado oficial, uno de los principales factores de riesgo es la presencia de grupos armados irregulares conocidos como “colectivos”, los cuales han instalado retenes en carreteras y zonas urbanas, donde revisan vehículos y personas en busca de indicios de ciudadanía estadounidense o vínculos con Estados Unidos, lo que incrementa el peligro de ataques, detenciones o agresiones.

La autoridad estadounidense advirtió que estos grupos no actúan bajo controles institucionales, por lo que su comportamiento es impredecible y violento. En ese contexto, señaló que la capacidad del gobierno de Estados Unidos para brindar asistencia consular dentro de Venezuela es extremadamente limitada, debido a que no mantiene una presencia diplomática permanente en Caracas desde 2019.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el martes 6 de enero, en Washington. ı Foto: AP

¿Por qué se emite la alerta máxima?

La alerta se emite luego de recientes acontecimientos que han provocado reacciones de grupos leales al oficialismo, protestas y un incremento de la violencia en distintas regiones del país. Este escenario ha llevado a las autoridades estadounidenses a reforzar su llamado a la salida inmediata de sus ciudadanos.

Pese a las restricciones que han existido en el pasado, el Departamento de Estado indicó que algunas rutas aéreas internacionales se encuentran operando, por lo que recomendó aprovechar los vuelos disponibles para abandonar el país lo antes posible, evitando traslados innecesarios por carretera.

Recomendaciones oficiales

En la alerta se exhorta a los ciudadanos estadounidenses a:

Salir de Venezuela de manera inmediata , mientras existan opciones de transporte.

Evitar viajes internos , concentraciones públicas y zonas controladas por grupos armados.

Mantener extrema precaución y monitorear información oficial en tiempo real.

Respuesta del gobierno de Venezuela

En reacción a la alerta emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela publicó un comunicado oficial rechazando la advertencia estadounidense.

En el texto, el Gobierno venezolano calificó la alerta como fundamentada en “relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe” y aseguró que el país se encuentra en “absoluta calma, paz y estabilidad”.

Según el comunicado, “todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad, y la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del Gobierno Bolivariano”.

Además, Venezuela reafirmó su “compromiso con la protección de la paz, la estabilidad institucional y la convivencia del pueblo venezolano”.

#Comunicado 📢 El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela observa que la alerta de seguridad, relativa a nuestro país, emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos se fundamenta en relatos inexistentes… pic.twitter.com/R80L3NWOWZ — Yvan Gil (@yvangil) January 11, 2026

