¿Vladimir Putin visitó Corea del Norte hoy 11 de enero? Esto se sabe del VIDEO

En medio de un contexto de tensiones políticas a nivel global, un video se ha vuelto viral en redes sociales y generado una alta preocupación en el mundo por lo que podría implicar.

En las imágenes se puede observar al presidente de Rusia, Vladimir Putin llegando a Corea del Norte para lo que sería una visita oficial, recibido por el rigente Kim Jong Un.

Al hacerse viral el video, cientos de personas comenzaron a preguntarse que implicaría que el presidente ruso refuerce lazos políticos con el mandatario norcoreano, mientras en el resto del mundo las tensiones generan expectativa.

¿Es real el video de Putin en Corea del Norte?

La llegada de Putin a Corea del Norte si sucedió, sin embargo, no es reciente, pues el presidente ruso visitó aquel país el 18 de julio de 2024, cuando se tomó el video.

Por lo tanto, no habría situación por la cual generar alguna especie de alarma global por supuestas alianzas, pues no es una noticia actual.

Kim Jong-Un (izq.) y Vladimir Putin, durante su reunión en Norcorea en 2024 ı Foto: larazondemexico

¿Por qué preocupa que Putin visite Corea del Norte?

La visita de Vladimir Putin a Kim Jong Un genera preocupación porque, muchos afirman que es parte de lo que sería una posible Tercera Guerra Mundial, pues dicen que implicaría un presunto pacto o apoyo militar entre ambas naciones.

Si bien, hay diversas tensiones en varias regiones del mundo, nada apunta aún a un conflicto de mayor escala.

Además, se debe tener en cuenta que ambos países han tenido una relación cordial desde hace ya algún tiempo, por lo que no es reciente la ‘teoría’ de una alianza.

Las fake news abundan en internet, sin embargo, desde hace un tiempo las que estarían relacionadas con una Tercera Guerra Mundial han cobrado fuerza generando preocupación y alarma en la población, por lo que diversas organizaciones han pedido que si se detectan sean denunciadas.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, a la derecha, estrecha la mano del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, durante un encuentro en Vladivostok, Rusia, el 25 de abril de 2019. ı Foto: AP

