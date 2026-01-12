Esto es lo que sabe del caso del niño regio fallecido en accidente de esqui en Estados Unidos

Muere menor de edad en accidente de esquí en Estados Unidos

En Estados Unidos se registró un trágico accidente, pues un niño de Monterrey falleció durante la celebración de su cumpleaños cuando se encontraba esquiando en Nuevo México.

Santiago Ortiz Zamorano era un niño de 12 años de edad que se encontraba con su madre, padre y hermano en Nuevo México como parte de su celebración de cumpleaños.

Santiago Ortiz Zamorano y su familia se encontraban de vacaciones en el Ruidoso, que es una villa de Nuevo México que está ubicada en la cadena motañosa de la Sierra Blanca que cuenta con pistas de distintas dificultades, así como un parque de nieve.

Sobre el accidente la única información que se conoce hasta el momento es que durante este viaje, Santiago se encontraba esquiando, y lamentablemente sufrió un accidente en el que perdió la vida.

Santiago Ortiz Zamorano esquiando en el Ruidoso, Nuevo México ı Foto: Captura de pantalla

Mensajes en memoria de Santiago Ortiz Zamorano

Por medio de redes sociales el padre de Santiago compartió un emotivo mensaje acompañado de una fotografía del menor de edad, “Santi tu luz fue breve, pero iluminará nuestras vidas para siempre.” escribió su padre.

Asimismo, agradeció los “12 años de alegría pura y por enseñarnos el significado del amor incondicional”, y señaló que tanto él como todos los miembros de su familia lo extrañarán “hasta que el señor nos vuelva a unir.”

En los comentarios de la publicación familiares y amigos desearon el pésame a la familia de Santiago, y expresaron la tristeza que sintieron al conocer la noticia de la muerte del menor de edad.

Santiago Ortiz Zamorano y su familia ı Foto: Redes Sociales

En días previos el padre de Santiago compartió por medio de redes sociales fotografías y videos de su viaje familiar, incluído un video en donde aparece el menor de edad esquiando en la nieve del Ruidoso.

Por su parte, el colegio Brighton School Monterrey realizó una publicación en la que expresaron su acompañamiento, cariño y apoyo para la familia de Santiago Ortiz Zamorano.

“Santiago “Chino” deja una huella imborrable en nuestra comunidad. Su recuerdo permanecerá en quienes tuvimos la oportunidad de coincidir con él y compartir su presencia. Pedimos a nuestra comunidad brindar respeto y empatía, y mantener a su familia en sus pensamientos y oraciones.” compartió la institución académica.

Mensaje de Brighton School por la muerte de Santiago Ortiz Zamorano ı Foto: Redes Sociales

Las personas que asisten al Ruidoso de Nuevo México realizan actividades diversas, incluídas esquí, carreras hípicas en el verano, Museos, senderismo, platillos locales, música en vivo y aguas termales.

