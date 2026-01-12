Europa cierra filas ante disputa por Groenlandia

Vista de la bandera de Groenlandia cerca de la playa de Nuuk, el 29 de marzo de 2025.

Un grupo de países europeos, encabezados por Gran Bretaña y Alemania, analiza planes para aumentar su presencia militar en Groenlandia con el fin de reforzar la seguridad del Ártico y responder a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según Bloomberg News, Berlín propondrá la creación de una misión conjunta de la OTAN para proteger la región, iniciativa discutida entre gobiernos aliados.

El magnate afirmó el viernes que Washington necesita controlar Groenlandia para evitar que Rusia o China se apoderen del territorio. El republicano ha insistido en que buques rusos y chinos operan cerca de la isla, una versión rechazada por los países nórdicos.

En este contexto, Suecia anunció una inversión de 1,600 millones de dólares, en defensa aérea para proteger a la población civil y la infraestructura crítica. El ministro de Defensa, Pal Jonson, subrayó que la experiencia de la guerra en Ucrania evidencia la importancia de sistemas sólidos y resilientes.

Por su parte, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, criticó la “retórica amenazante” de Estados Unidos hacia Groenlandia y Dinamarca, y advirtió que el orden mundial basado en reglas enfrenta una presión inédita.