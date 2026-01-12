Protestas dejan más de 500 muertos en Irán

Al menos 538 personas han muerto en Irán desde el inicio de las protestas el pasado 28 de diciembre, de acuerdo con la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que documenta la represión en el país persa. De ese total, 490 eran manifestantes y 48 integrantes de las fuerzas de seguridad. Entre las víctimas se contabilizan al menos ocho menores de edad. La ONG no descarta que la cifra real ascienda a 579 fallecidos, debido a que varios casos continúan en proceso de verificación.

Las movilizaciones, originadas por la crisis económica y el desplome del rial iraní, se extendieron a más de 100 ciudades y derivaron en consignas directas contra la República Islámica y el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí. Durante más de 72 horas, amplias regiones del país permanecieron sin acceso a internet ni cobertura telefónica, lo que ha dificultado la verificación independiente de los hechos.

El Dato: Un camión atropelló a una multitud reunida en Los Ángeles para mostrar apoyo a los manifestantes iraníes, dos personas resultaron heridas, informó ayer KNBC.

HRANA reportó además 10 mil 675 personas detenidas, entre ellas 160 menores de edad y 52 estudiantes. Asimismo, testimonios recogidos por la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, señalan que las morgues concentran cientos de cuerpos, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 22 años con heridas de bala a corta distancia. Por su parte, medios estatales iraníes, como la agencia Tasnim, confirmaron la muerte de al menos ocho miembros de las fuerzas de seguridad y la detención de presuntos líderes de “grupos terroristas”, así como el decomiso de armas y explosivos.

TE RECOMENDAMOS: Aumenta la presión en la isla Trump corta petróleo a Cuba y lanza ultimátum

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que sopesa una serie de respuestas a la creciente agitación en Irán, incluidas opciones militares. También señaló que los líderes de Irán lo llamaron para “negociar” después de sus amenazas de acción militar, y que “se está organizando una reunión”. Pero añadió “quizás tengamos que actuar antes de una reunión”.

*490 civiles han muerto durante las protestas en Irán

Funcionarios estadounidenses confirmaron que se analizan opciones que van desde ciberataques hasta bombardeos selectivos. El magnate aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” y expresó públicamente su respaldo a los manifestantes, al afirmar que Irán “mira hacia la libertad”. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el Pentágono evalúa medidas no letales para contrarrestar el bloqueo de comunicaciones, además de escenarios militares más amplios.

Asimismo, Donald Trump dijo que planea hablar con Elon Musk sobre la restauración de internet en Irán.

En tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que el pueblo iraní muestra “un heroísmo notable” y sostuvo que, si el régimen cae, ambos países podrían volver a ser aliados. El Ejército israelí confirmó que considera la crisis un asunto interno iraní, pero reiteró que está preparado para responder con fuerza ante cualquier amenaza, en un escenario regional marcado por la tensión acumulada tras los enfrentamientos de junio.