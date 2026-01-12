¿Qué significa el Avión del Juicio Final de Donald Trump?

En Estados Unidos existe un avión que fue modificato para distintos fines, por lo que es un arma estratégica que puede garantizar que las autoridades de Estados Unidos puedan permanecer seguras.

El Avión del Juicio Final es un Boeing 747 E-4B Nightwatch que fue modificado para poder resistir ante ataques nucleares para que, en caso de que exista una crisis en la que las infraestructuras terrestes dejen de funcionar, tanto el presidente de Estados Unidos como el alto mando militar puedan mantener el control del país vecino norte.

Este avión también es conocido como el Avión del Fin del Mundo, y fue visto en la base aérea de Offut, Nebraska, mientras se dirigía haca la Base Conjunta Andrews que se encuentra ubicada en Maryland.

El Avión del Fin del Mundo fue creado en los años 70 como parte del programa Puesto Nacional de Comando Aerotransportado de Emergencia (NEAPC por sus siglas en ingles), con la finalidad de garantizar que el gobierno estadounidense continúe sin importar cualquier catástrofe o conflicto.

Debid a su importancia, es considerado como parte primordial de las herramientas militares estadounidenses, por lo que siempre que es visto despierta alertas a nivel mundial.

¿Qué es el E-4B Nightwatch?

El Avión del Juicio Final tiene la capacidad de volar incluso durante varios dias sin tener que aterrizar, y esto es debido a que cuenta con un reabastecimiento aéreo, y dentro de este puede haber hasta más 100 pasajeros.

Este avión no es siempre visto, es por eso que su reciente aparición ha llamado la atención, pues solamente ha sido utilizado en emergencias específicas, como fue el caso de 1995 cuando ocurrió el huracán Opal.

Debido a que actualmente Estados Unidos se encuentra en una situación política compleja con Venezuela y las protestas en Irán, su aparición ha provocado angustia a nivel mundial tras su llegada al aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX).

El E-4B funciona como un Centro Nacional de Operaciones Aerotransportadoras, por lo que, de acuerdo con las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, “es un componente clave del Sistema Nacional de Comando Militar del Presidente, el Secretario de Defensa y el Estado Mayor Conjunto.”

Pese a que el avistamiento del Avión del Juicio Final llamó la atención a nivel mundial, se ha señalado que el E-4B únicamente se encuentra realizando operaciones habituales que no están relacionadas con alguna emergencia.

