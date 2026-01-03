AMLO se pronuncia sobre ‘prepotente atentado’ a Venezuela y el ‘secuestro’ de Nicolás Maduro

El expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a sus redes sociales para enviar un mensaje a Donald Trump, tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro del líder chavista Nicolás Maduro Moros.

Pese a estar retirado de la política, el tabasqueño reclamó el “prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela” y el “secuestro” de Maduro, quien durante la madrugada de este 3 de enero fue trasladado junto a su esposa, Cilia Flores, a Estados Unidos, donde es acusado de narcoterrorismo, de conspirar para la importación de cocaína, y señalado por su presunta relación con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua.

“Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”, advirtió el exmandatario.

López Obrador recordó la máxima juarista enarbolada durante su sexenio: “el respeto al derecho ajeno es la paz” . La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la que el exmandatario expresó su respaldo, también evocó la “gran enseñanza” de Benito Juárez que, dijo, “en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos”.

Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 3, 2026

Más temprano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez, exigió “la inmediata liberación" de Nicolás Maduro, al que reconoció como “el único presidente de Venezuela”.

Esto, luego de que Donald Trump afirmó que Delcy Rodríguez había sostenido “una larga conversación” con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien supuestamente le manifestó su disposición de cooperar con la Casa Blanca.

Sin embargo, la vicepresidenta, quien asumiría provisionalmente el poder tras el secuestro de Maduro, rechazó tener intenciones de colaborar con Estados Unidos, al asegurar que Venezuela no “va a ser colonia de ningún imperio”.

