Delcy Rodríguez señala que ella es la presidenta encargada de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó ayer que se mantiene al frente del Ejecutivo venezolano, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, difundiera una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia en la que se atribuía el cargo de “presidente interino de Venezuela” a partir de enero de 2026. El episodio, ampliamente replicado en redes sociales, reavivó la confrontación política entre ambos países tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y la reconfiguración del poder institucional en Caracas.

Durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez rechazó de forma directa cualquier intento externo de adjudicarse la conducción del país. “Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quien manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela”, afirmó la funcionaria, sin mencionar al presidente de Estados Unidos.

Rodríguez subrayó que en Venezuela existe una presidenta encargada en funciones y calificó como “rehén” a Nicolás Maduro, capturado junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas. En ese contexto, insistió en que su administración mantiene una política exterior basada en el respeto al derecho internacional. “Avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela”.

Desde Washington, el republicano afirmó que espera visitar Venezuela y reunirse con Delcy Rodríguez “en algún momento”, y aseguró que Estados Unidos “está llevándose muy bien con el liderazgo” del país sudamericano tras la captura de Maduro. “Venezuela está funcionando realmente bien. Estamos trabajando muy bien con el liderazgo”, dijo a periodistas el domingo.

Asimismo, Donald Trump ha sostenido que Estados Unidos está “a cargo” de la gestión de Venezuela en los años por venir y que serán Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quienes conduzcan el proceso de transición.

EMBAJADA Y LIBERACIONES. Por su parte, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que se trabaja en la reapertura de las embajadas en Caracas y Washington, principalmente para garantizar asistencia consular a Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en territorio estadounidense.

“Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela, eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia en Estados Unidos”, señaló Cabello en una rueda de prensa.

El anuncio fue respaldado por un comunicado del gobierno encabezado por Rodríguez, que confirmó la llegada a Caracas de una delegación del Departamento de Estado para realizar evaluaciones técnicas y logísticas, así como el próximo viaje de una misión diplomática venezolana a EU, sin precisar fechas.

En el ámbito energético, dos superpetroleros con bandera china que se dirigían a Venezuela para cargar crudo dieron marcha atrás y regresaron a Asia, según datos de envío de LSEG. Aunque Trump anunció un acuerdo para exportar hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano almacenado, Washington sostiene que el embargo petrolero continúa vigente. China, principal destino del crudo venezolano, no ha recibido cargamentos desde el mes pasado, pese a los acuerdos previos para saldar deudas mediante envíos de petróleo.

A este escenario se suma el anuncio de nuevas excarcelaciones en distintos penales del país. Mientras el Gobierno informó de 116 personas liberadas, organizaciones no gubernamentales como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón confirmaron entre 40 y 53 casos, respectivamente. La falta de una lista oficial con los nombres de los excarcelados ha generado críticas de la oposición y de defensores de derechos humanos, que denuncian liberaciones parciales e inconsistentes.

Desde las afueras de centros penitenciarios como El Rodeo I, en el estado Miranda, familiares de presos políticos mantienen vigilias a la espera de información. Manuel Mendoza, padre de un militar detenido desde hace más de dos años, relató su situación a la prensa: “Estamos exigiendo que se cumpla la palabra que ellos pusieron en la mesa. Se exige la liberación inmediata de todos los presos políticos. No es justo”.

POSTURA CUBANA. En tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, negó ayer que existan conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos, luego de que Donald Trump sugiriera que ambos países mantengan un diálogo. El mandatario cubano aseguró que sólo hay contactos técnicos en materia migratoria y advirtió que cualquier avance debe basarse en el derecho internacional y el respeto mutuo.

“Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional y no en la hostilidad, las amenazas y la coerción económica”, escribió Díaz-Canel en redes sociales. Añadió que La Habana está dispuesta a un diálogo serio, pero sin injerencias ni condiciones.

Trump señaló que no habría “más petróleo ni dinero venezolano” para Cuba tras la captura de Maduro y sugirió que la isla debía alcanzar un acuerdo con Washington. La respuesta cubana elevó el tono de la confrontación.

Por otra parte, se informó que la líder opositora, María Corina Machado, será recibida por Trump en la Casa Blanca.