¿Quién es Julia Chuñil, la activista mapuche desaparecida?

La activista mapuche Julia Chuñil está desaparecida desde noviembre del 2024, y de acuerdo con sus familiares, Julia advirtió en repetidas ocasiones que se encontraba en riesgo, por lo que su desaparición ha causado mucha consternación hasta en la actualidad.

Julia Chuñil Catricura, quien es presidenta de la Comunidad Indígena Putregel de Máfil, ubicada en Chile, desapareció el 8 de noviembre del 2024, cuando se encontraba protegiendo el bosque nativo en la Región de los Ríos.

Su familia y diversas organizaciones de derechos humanos han señalado la falta de resultados con respecto a su localización, e incluso se han realizado múltiples protestas exigiendo su aparición.

Carteles por la desaparición Julia Chuñil Catricura ı Foto: Especial

Recientemente este caso se reavivó, pues se reportó la detención de tres de sus hijos y de un exyerno, a quienes señalan por presuntamente participar en el asesinato de la activista mapuche.

De acuerdo con medios locales, este viernes 16 de enero se retomará la audiencia de formalización de las personas detenidas el miércoles, en la que posiblemente se de a conocer las medidas cautelares que se les dictarán.

Las personas señaladas por su posible participación en el presunto homicido de Julia Chuñil Catricura son Jannette “N”, Javier “N” y Pablo “N”, mientras que el exyerno de iniciales B.F.B.B. es el señalado por el presunto homicido calificado de la activista.

Detención de hijos de Julia Chuñil ı Foto: Especial

¿Quién es Julia Chuñil?

Julia Chuñil Catricura es una mujer de aproximadamente 74 años de edad, quien fungía como presidenta de la Comunidad Indígena Putregel de Máfil, quien había recibido amenazas e intimidaciones por ser defensora del bosque nativo en la Región de los Ríos.

De acuerdo los medios locales, las comunidades mapuches que asistieron al koyagtun de Koz Koz en enero del 2025, Julia Chuñil había recibido amenazas por parte de latifundistas y colonos que estaban interesados en apropiarse de las 900 hectáreas del bosque nativo.

La Comunidad Indígena Putreguel fue reconocida por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en 2014, y en esta comunidad, que está conformada por aproximadamente 17 familias, reside en la Reserva Cora Número Uno-A.

Julia Chuñil Catricura ı Foto: Especial

La Reserva Cora Número Uno-A es un predio de 900 hectáreas que fue utilizada por la comunidad que presidía Julia luego de que esta fuera abandonada por no funcionar para actividades agrícolas y ganaderas.

La comunidad Indígena Putreguel se dedicó a la conservación y preservación de la biodiversidad local, y de acuerdo con la información que se conoce, Julia habría desaparecido en este lugar luego de haber salido a buscar algunos animales en compañía de su perro Cholito, del que tampoco se conoce el paradero.

Julia Chuñil Catricura ı Foto: Especial

