México, Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay condenan operación de EU en Venezuela

Los gobiernos de México, Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay condenaron la operación que Estados Unidos llevó a cabo en Venezuela el sábado, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro, por lo que hicieron un llamado a mantener el respeto internacional y a la intervención de organismos internacionales para desescalar el conflicto.

A través de un comunicado conjunto firmado por los gobiernos de México y los otros cinco países mencionados, se manifestó la “profunda preocupación y rechazo” por la operación estadounidense, a la que se refirieron como un “precedente sumamente peligroso” para la estabilidad regional.

Afuera de la Casa Blanca decenas condenaron la intervención en Venezuela. ı Foto: AP

Acusaron que estas acciones contravienen los principios internacionales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y urgieron la intervención de este organismo para desescalar las tensiones y conducir a la “preservación de la paz regional”.

Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas Gobiernos de México, Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay



En el mismo sentido, instaron a buscar una resolución pacífica para los conflictos en Venezuela, basado en “el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones”.

Asimismo, llamaron a respetar el carácter de “zona de paz” de América Latina y el Caribe, el cual, aseguraron, está construido sobre el “respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención”.

Finalmente, los gobiernos de estos seis países manifestaron “preocupación” por “cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”.

El sábado, Estados Unidos llevó a cabo una operación en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro. Acto seguido, el presidente Donald Trump anunció que su gabinete “se hará cargo” del país hasta que existan las condiciones para una transición ordenada de gobierno.

Lo anterior también significa que Estados Unidos controlará el petróleo de Venezuela.

