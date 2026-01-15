Revelan FOTO de la medalla del Nobel de la Paz que María Corina Machado entregó a Trump.

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz, que ganó en meses pasados al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Casa Blanca publicó una foto de la reunión que ambos sostuvieron este jueves 15 de enero del 2025, en lo que representó el primer encuentro entre dichos personajes después de semanas de especulaciones.

En la foto que circula en redes sociales se puede apreciar a Donald Trump y a María Corina Machado sosteniendo el marco en el que estaba la medalla del Premio Nobel de la Paz, que ganó la opositora venezolana el pasado mes de octubre.

En el material también se pudo apreciar dos inscripciones en las cuales la líder opositora agradece el coraje de Estados Unidos y reconoce la operación militar que derivó en el secuestro de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela.

“Presentada como un símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano en reconocimiento a la acción decisiva y basada en principios del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre”, se puedo ver en una de las inscripciones.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

En la otra leyenda, se pudo leer un mensaje que asegura que la medalla del Premio Nobel de la Paz le fue entregada a Trump “en agradecimiento por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz, a través de la fuerza”

“El coraje de Estados Unidos y su presidente Donald J. Trump nunca será olvidado por el pueblo venezolano”, se pudo observar.

Después del encuentro, el presidente estadounidense dijo que fue “un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por mucho”.

Sobre la entrega de la medalla del Nobel de la Paz, afirmó que fue un gesto maravilloso que reconoce todo el trabajo que ha realizado para llevar “libertad” a Venezuela.

El gesto de Machado, quien huyó de Venezuela en diciembre, pareció buscar ganar influencia mientras compite con miembros del gobierno del país sudamericano por la atención de Trump para asegurarse un papel en el futuro del país

JVR