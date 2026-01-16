¿Quién era Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, y de qué murió?

La princesa Irene de Grecia y Dinamarca, hermana menor de la reina emérita Sofía de España, falleció el 15 de enero de 2026 a los 83 años de edad en el Palacio de La Zarzuela, residencia en la que vivía desde hace décadas junto a la familia real española. Su muerte se produjo de manera pacífica, como consecuencia del deterioro progresivo de su salud, asociado a la edad y a padecimientos que se agravaron en los últimos años.

Irene nació el 11 de mayo de 1942 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en pleno exilio de la familia real griega durante la Segunda Guerra Mundial.

Fue la hija menor de los reyes Pablo I de Grecia y Federica de Hannover, y hermana del último rey heleno, Constantino II, fallecido en 2023, así como de Sofía de Grecia, quien se convertiría en reina consorte de España tras su matrimonio con Juan Carlos I.

Irene de Grecia, a la izquierda ı Foto: Especial

Aunque pertenecía a una de las casas reales europeas más conocidas del siglo XX, Irene de Grecia llevó una vida marcada por la discreción y alejada del protagonismo político o institucional.

Nunca contrajo matrimonio ni tuvo descendencia, y desde joven mostró interés por la música, la cultura y la espiritualidad. Fue una destacada pianista, con formación clásica, y mantuvo una fuerte inclinación por la reflexión filosófica y religiosa.

Desde principios de la década de 1980, Irene se estableció de forma permanente en España, residiendo en el Palacio de La Zarzuela, donde mantuvo una relación muy estrecha con su hermana Sofía. Su presencia fue constante en la vida privada de la reina emérita, especialmente en momentos familiares clave y en los últimos años, cuando su estado de salud requirió atención continua.

Uno de los aspectos más relevantes de su trayectoria fue su compromiso con causas sociales. En 1986 fundó la Fundación Mundo en Armonía, dedicada a proyectos humanitarios, culturales y educativos en distintos países, organización que presidió durante décadas y que reflejó su vocación solidaria y su visión humanista.

Irene de Grecia, hermana menor de la reina emérita Sofía ı Foto: Especial

En cuanto a su salud, se sabe que Irene de Grecia enfrentó problemas médicos importantes a lo largo de su vida, entre ellos un cáncer de mama que logró superar a inicios de los años 2000. Sin embargo, en los últimos años presentó deterioro cognitivo y limitaciones físicas, lo que redujo su vida pública y motivó que la reina Sofía disminuyera su agenda oficial para acompañarla.

