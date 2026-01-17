Miles protestan en Dinamarca y Groenlandia contra la amenaza de anexión de Trump

Miles de personas salieron este sábado a las calles en Dinamarca y Groenlandia para protestar contra las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien renovó su interés de que su país adquiera el control de Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa.

En la capital danesa, más de 15,000 manifestantes se reunieron en la plaza del Ayuntamiento de Copenhague, ondeando banderas de Dinamarca y Groenlandia y lanzando consignas como “Groenlandia no está en venta” y “Manos fuera de Groenlandia” antes de marchar hacia la embajada de Estados Unidos.

"Yanquis, váyanse a casa": Multitudinarias protestas en Dinamarca contra Trump y sus planes de anexionar Groenlandia



El país y la isla ártica "están bajo una presión masiva", declaró el alcalde de Aarhus. pic.twitter.com/80gOMMykkJ — aapayés (@aapayes) January 17, 2026

Simultáneamente, en Nuuk, la capital groenlandesa, cientos de personas, incluidas autoridades locales lideradas por el primer ministro Jens-Frederik Nielsen, se concentraron frente al consulado estadounidense para manifestar su rechazo a cualquier intento de cambio de soberanía.

Las protestas se organizaron también en otras ciudades danesas como Aarhus, Odense y Aalborg, así como en localidades de Groenlandia como Aasiaat, Qaqortoq e Ilulissat.

Los manifestantes y líderes políticos expresaron que la isla debe decidir su propio futuro y que no aceptan presiones ni intentos de venta o anexión por parte de potencias extranjeras.

La controversia surge tras una ronda de declaraciones de Trump en las que afirmó que Estados Unidos “necesita” Groenlandia por su ubicación estratégica en el Ártico y sus recursos minerales, e incluso sugirió imponer aranceles a países europeos que se opongan a sus planes.

Groenlandia, con unos 57,000 habitantes, ha logrado amplia autonomía desde 1979, aunque Dinamarca mantiene el control de su defensa y política exterior. La mayoría de los partidos groenlandeses apoyan la independencia a largo plazo, pero han reiterado que prefieren continuar con su relación con Dinamarca antes que integrarse a los Estados Unidos.

