Mark Rutte, secretario general de la OTAN, habla con Trump por tema de Groenlandia

El secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, informó que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dialogar acerca de su diferendo con Europa sobre la posesión de Groenlandia, y acordó que se reunirán la próxima semana.

A través de una publicación en redes sociales, Rutte informó que habló con Trump “acerca de la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico”.

Detalló que continuarán estas conversaciones y que prevé reunirse con él en Davos, Suiza, en los próximos días.

Spoke with @POTUS regarding the security situation in Greenland and the Arctic. We will continue working on this, and I look forward to seeing him in Davos later this week. — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 18, 2026

Hablé con el @POTUS [Donald Trump] sobre la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico. Seguiremos trabajando en ello y espero verlo en Davos a finales de esta semana. Mark Rutte, secretario General de la OTAN



El diálogo entre el secretario General de la OTAN y Donald Trump es uno de los intentos más cercanos al presidente estadounidense para mediar en el diferendo por Groenlandia, toda vez que Estados Unidos es parte y uno de los principales contribuyentes a la Organización.

Asimismo, el diálogo ocurre en un momento de tensión en Europa, donde los ocho países sancionados por Trump por su reciente presencia en Groenlandia advirtieron que actuarán juntos y coordinados frente a la potencia norteamericana.

Así lo manifestaron en un comunicado conjunto Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

El sábado, Donald Trump anunció que estos ocho países estarán sujetos a un arancel del 10 por ciento en sus importaciones a partir del 1 de febrero, debido a su reciente presencia en Groenlandia.

A propósito, los ocho países afectados explicaron, en su posicionamiento, que esta presencia respondió a un ejercicio coordinado por Dinamarca bajo el nombre de Arctic Endurance, pero que ésta “no representa una amenaza para nadie”.

Joint statement by Denmark, Finland, France, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden, and the United Kingdom 👇 pic.twitter.com/Gxf3F1Dc3p — Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) January 18, 2026

Por lo anterior, los ocho países manifestaron su rechazo a la medida impuesta por Estados Unidos, y aseguraron que “las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas”.

En este sentido, remarcaron que están listas para un diálogo con Estados Unidos, que esté basado en los “principios de soberanía e integridad territorial”.

Mientras que Trump, durante el anuncio de sus nuevos aranceles, insistió en que es prioritario que Estados Unidos tome control de Groenlandia, por motivos de seguridad nacional.

