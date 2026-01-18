Firman postura conjunta

Países europeos buscan diálogo con EU para evitar aranceles por Groenlandia; ‘Estamos unidos y coordinados’

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido aseguraron que su presencia en Groenlandia “no representa una amenaza para nadie”

Ocho países amenazados por EU aseguran que están abiertos al diálogo, basado en respeto a la soberanía.
Ocho países amenazados por EU aseguran que están abiertos al diálogo, basado en respeto a la soberanía. Foto: La Razón (con stock)
Por:
Arturo Meléndez

Los ocho países europeos que fueron amenazados por Estados Unidos con aranceles en respuesta a su reciente presencia en Groenlandia aseguraron que están listos para iniciar un diálogo con la potencia norteamericana, basado en “principios de soberanía e integridad territorial”.

A través de una declaración conjunta, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido reiteraron su rechazo a la medida anunciada por Estados Unidos toda vez que, acusaron, “las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ı Foto: Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Por lo anterior, expresaron su apertura a “iniciar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, los cuales defendemos firmemente”.

El sábado, después de semanas de advertencias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles del 10 por ciento a las importaciones de estos ocho países a causa de su reciente presencia en Groenlandia, lo cual, dijo el republicano, constituye un riesgo para la seguridad global.

Trump aseguró que los aranceles aumentarán a 25 por ciento en junio, y estarán vigentes hasta que se concrete un acuerdo para la compra de la isla por parte de Estados Unidos.

Población de Groenlandia se manifiesta contra retórica intervencionista de Trump.
Población de Groenlandia se manifiesta contra retórica intervencionista de Trump. ı Foto: Redes sociales

A propósito, los ocho países afectados, en su declaración conjunta, aseguraron que su presencia en Groenlandia respondió a un ejercicio coordinado por Dinamarca bajo el nombre de Arctic Endurance, y aclararon que éste “no representa un daño para nadie”.

En el mismo sentido, las ocho naciones europeas reiteraron su solidaridad con Dinamarca y la población de Groenlandia.

“Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Sobre la base del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, que defendemos firmemente”, se lee en el posicionamiento.

“Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente. Seguiremos respondiendo de forma unida y coordinada. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía”, concluyen los ocho países.

No obstante, pese al rechazo a los amagos de Trump, el contingente militar alemán que se encontraba en Groenlandia en “misión de reconocimiento” se retiró de la isla.

Así lo informó un portavoz del Ejército alemán a medios locales, el cual aseguró que los militares se retiraron sin previo aviso, y que analizarán los resultados de este reconocimiento en “los próximos días”, si bien en ningún momento mencionaron alguna influencia del presidente estadounidense.

