Países europeos buscan diálogo con EU para evitar aranceles por Groenlandia; ‘Estamos unidos y coordinados’

Los ocho países europeos que fueron amenazados por Estados Unidos con aranceles en respuesta a su reciente presencia en Groenlandia aseguraron que están listos para iniciar un diálogo con la potencia norteamericana, basado en “principios de soberanía e integridad territorial”.

A través de una declaración conjunta, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido reiteraron su rechazo a la medida anunciada por Estados Unidos toda vez que, acusaron, “las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ı Foto: Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Por lo anterior, expresaron su apertura a “iniciar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, los cuales defendemos firmemente”.

El sábado, después de semanas de advertencias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles del 10 por ciento a las importaciones de estos ocho países a causa de su reciente presencia en Groenlandia, lo cual, dijo el republicano, constituye un riesgo para la seguridad global.

Trump aseguró que los aranceles aumentarán a 25 por ciento en junio, y estarán vigentes hasta que se concrete un acuerdo para la compra de la isla por parte de Estados Unidos.

Población de Groenlandia se manifiesta contra retórica intervencionista de Trump. ı Foto: Redes sociales

A propósito, los ocho países afectados, en su declaración conjunta, aseguraron que su presencia en Groenlandia respondió a un ejercicio coordinado por Dinamarca bajo el nombre de Arctic Endurance, y aclararon que éste “no representa un daño para nadie”.

En el mismo sentido, las ocho naciones europeas reiteraron su solidaridad con Dinamarca y la población de Groenlandia.

🇪🇺🇬🇱🇺🇸 | URGENTE: Los líderes europeos publican una declaración conjunta después de que Trump amenazara con aranceles, reiterando su "solidaridad" con Dinamarca y Groenlandia, y agregando que "las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de… pic.twitter.com/4mrFUlSknM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 18, 2026

“Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Sobre la base del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, que defendemos firmemente”, se lee en el posicionamiento.

“Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente. Seguiremos respondiendo de forma unida y coordinada. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía”, concluyen los ocho países.

No obstante, pese al rechazo a los amagos de Trump, el contingente militar alemán que se encontraba en Groenlandia en “misión de reconocimiento” se retiró de la isla.

Así lo informó un portavoz del Ejército alemán a medios locales, el cual aseguró que los militares se retiraron sin previo aviso, y que analizarán los resultados de este reconocimiento en “los próximos días”, si bien en ningún momento mencionaron alguna influencia del presidente estadounidense.

