¿Quién es Jake Lang, influencer presuntamente agredido en protestas de Minneapolis?

Este sábado un pequeño grupo de personas pro ICE, entre los que se encontraba el influencer Jake Lang, fue ahuyentado del Ayuntamiento de Minneapolis.

Este sábado, en el Ayuntamiento de Minneapolis, se registró la presencia de un grupo de aproximadamente diez personas a favor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que estaban lideradas por el influencer de ultraderecha Jake Lang.

Ante esto, diversas personas en contra del ICE se presentaron para poder ahuyentar a las personas a favor del servicio de inmigración, a quienes les lanzaron globos de agua y bolas de nieve mientras coreaban consignas en contra del ICE.

En días recientes la tensión contra el ICE en Minneapolis, Estados Unidos, ha ido en aumento, luego de que se registrara el asesinato de Renee Nicole Good por parte de un agente federal.

Jake Lang durante la protesta pro ICE ı Foto: Especial

Las diez personas pro ICE además también están en contra del islam y en contra de Somalia; y debido a los sucesos que se han registrado en la ciudad, cientos de personas se manifestaron este sábado en contra de las autoridades de inmigración y de este grupo de ultraderecha.

De acuerdo con el influencer de ultraderecha Jake Lang, este habría sido presuntamente apuñalado durante la contramarcha que organizó; sin embargo, versiones de medios locales señalan que no se registró violencia grave o algún registro policiaco del incidente.

I just got stabbed by a crazie white commie leftist rioter today in Minnesota



All for pointing out their replacement by 70 IG burka wearing (pirate) Somalians



Plate carrier blocked it…



Jesus is King



DEUS VULT ✝️ — Jake Lang - January 6 Political Prisoner 🇺🇸 (@JakeLang) January 17, 2026

¿Quién es Jake Lang?

Jake Lang es in influencer estadounidense de ultraderecha que se autodenomina prisonero político del 6 de enero, pues forma parte de las mil 600 personas que fueron indultadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esto debido a que recibió condenas penales, entre las que se encuentra una agresión con un bate de béisbol y un escudo antidisturbios contra un policía, luego de que se registrara el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021.

Jake Lang el 6 de enero del 2021 ı Foto: Especial

Jake Lang fue acusado de 11 delitos federales relacionados con el ataque al Capitolio de Estados Unidos, entre los que se incluyen también alteración del orden público y obstrucción de un procedimiento oficial.

Recientemente Jake Lang, quien es conocido por sus comentarios en contra de los musulmanes y antisemitas, anunció su candidatura al Senado de Estados Unidos en Florida.

Por medio de sus redes sociales Jake Lang había dado a conocer que este domingo realizaría una quema del Corán en las escaleras del ayuntamiento de Minneapolis, que es un barrio en el que residen muchos inmigrantes de Somalia.

Debido a este anuncio las personas de Minneapolis, que han realizado diversas manifestaciones contra el ICE en el último mes, asistieron a la pequeña concentración liderada por Jake Lang para pronunciarse contra “los nazis, el ICE, el DHS y los MAGA”.

Publicación de la senadora Erin Murphy ı Foto: Captura de pantalla

La senadora de Minnesota, Erin Murphy, compartió por medio de redes sociales que los líderes comunitarios de Cedar-Riverside estaban al tanto del pequeño grupo de “agitadores racistas y antimusulmanes” que podrían ingresar a dicho vecindario este sábado,

“Su intención parece ser provocar disturbios y generar temor. Nuestra comunidad no se dejará arrastrar a eso.” de acuerdo con el comunicado, en el lugar se encontrarían patrulleros capacitados, líderes religiosos e incluso personal de la Oficina del Sheriff y el Departamento de Policía de Minneapolis estarían presentes en el lugar “para monitorear y responder a cualquier posible inquietud.”