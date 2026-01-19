Aviones militares de Estados Unidos llegarán ‘pronto’ a Groenlandia

La bandera estadounidense ondea afuera de su consulado en Nuuk, Groenlandia, el pasado 27 de marzo.

Aeronaves del Comando de Defensa Aeroespacial Conjunto de América del Norte (NORAD, por su sigla en inglés) llegarán “pronto” a una base militar de Estados Unidos en Groenlandia, en medio de las amenazas de Donald Trump de anexar la isla Ártica.

De acuerdo con la organización conjunta de defensa estadounidense-canadiense, las aeronaves llegarán a la Base Espacial Pituffik, al noroeste de Groenlandia, para apoyar en “diversas actividades”.

“Esta actividad ha sido coordinada con el Reino de Dinamarca, y todas las fuerzas de apoyo operan con las autorizaciones diplomáticas necesarias. El Gobierno de Groenlandia también está informado de las actividades planificadas”, explicó.

El pasado 17 de enero, Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 10 por ciento al Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Finlandia, Francia y Suecia a partir del 1 de febrero y hasta que lleguen a un acuerdo sobre la compra total de Groenlandia por parte de Estados Unidos. Advirtió que a partir del 1 de junio, el arancel aumentará al 25 por ciento.

A través de su plataforma Truth Social, el republicano reiteró que Estados Unidos necesita anexar Groenlandia por motivos de seguridad nacional, al acusar a China y Rusia de pretender controlar la isla.

Groenlandia forma parte de Dinamarca como territorio autónomo. En 1951, Washington y Copenhague, además de los compromisos aliados con la OTAN, firmaron el Tratado de Defensa de Groenlandia, en virtud del cual Estados Unidos se comprometió a defender la isla de posibles agresiones.

Estados Unidos y Canadá firmaron el tratado NORAD en 1958, en los albores de la Guerra Fría. El objetivo principal es proporcionar una alerta temprana ante el lanzamiento de misiles balísticos y protección contra aeronaves y misiles de crucero que invadan el espacio aéreo de ambos países.

