Trump impone aranceles a del 10% a ocho países por ‘arriesgar seguridad’ en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles del 10 por ciento a importaciones de ocho países que recientemente viajaron a Groenlandia, situación que, acusó, representa una “situación muy peligrosa para la seguridad y supervivencia de nuestro planeta”.

Particularmente, Trump aseguró que los aranceles, que serán impuestos a partir del 1 de febrero, afectarán a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Además, aseguró que este arancel aumentará a 25 por ciento a partir del 1 de junio.

