EU endurece postura sobre el control de Groenlandia

El mandatario estadounidense, Donald Trump, reiteró ayer que su país “necesita” Groenlandia por razones de seguridad nacional y cuestionó abiertamente la capacidad de Dinamarca para proteger el territorio ártico. Aunque afirmó que “algo saldrá bien” respecto a la futura gobernanza de la isla, sus declaraciones confirmaron que persisten diferencias profundas entre Washington, Copenhague y Nuuk sobre el rumbo político del territorio autónomo danés.

Las afirmaciones del magnate se produjeron después de una reunión de alto nivel en la Casa Blanca entre funcionarios estado unidenses, daneses y groenlandeses. En el Despacho Oval, Donald Trump sostuvo que Groenlandia es clave no sólo para la seguridad de Estados Unidos, sino también para la de Dinamarca, y advirtió que su gobierno sí tiene la capacidad de responder ante una eventual amenaza de Rusia o China en la región del Ártico.

El Dato: Francia anunció este jueves que su Ejército empezará ejercicios militares conjuntos con Dinamarca en Groenlandia y aseguró que las primeras tropas ya están en camino.

Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance recibieron a los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Løkke Rasmussen y Vivian Motzfeldt. Tras el encuentro, ambas partes anunciaron la creación de un grupo de trabajo bilateral para abordar preocupaciones de seguridad relacionadas con la isla, que podría reunirse en las próximas semanas. Sin embargo, los representantes danés y groenlandés dejaron claro que la posición de EU no se modificó.

A su vez, Rasmussen reconoció que no lograron cambiar la postura de Washington y calificó como inaceptable cualquier intento de adquirir Groenlandia, al considerar que vulnera la soberanía del reino danés. En tanto, Motzfeldt coincidió y subrayó que la isla no está en venta. Ambos describieron la reunión como respetuosa, pero en desacuerdo.

Antes del encuentro, el republicano insistió en redes sociales en que la OTAN sería “mucho más formidable y efectiva” si Groenlandia estuviera bajo control estadounidense, y calificó como inaceptable cualquier escenario distinto. En semanas recientes, Trump ha reforzado su narrativa de que la adquisición del territorio es un imperativo estratégico y parte esencial de proyectos de defensa como el sistema antimisiles conocido como “Golden Dome”.

700 mmdd costaría a EU la compra de Groenlandia

Dinamarca y Groenlandia han respondido que las amenazas de fuerza son imprudentes y que los desafíos de seguridad deben resolverse entre aliados. En ese contexto, anunciaron un aumento de la presencia militar en la isla y sus alrededores, en coordinación con socios de la OTAN, con ejercicios previstos a lo largo de 2026. Países de la Unión Europea expresaron su respaldo a a la integridad territorial danesa.

En la propia isla, dirigentes locales han enfatizado la unidad con Dinamarca. El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, afirmó que, en el contexto actual, Groenlandia elige seguir siendo parte del Reino de Dinamarca.

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que cualquier afectación a la soberanía de un país aliado tendría consecuencias “sin precedentes”, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recalcó que el futuro de Groenlandia corresponde a su población.