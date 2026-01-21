¿Por qué Macron usó lentes de sol en el Foro Económico de Davos 2026? Esto sabemos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron llamó la atención este martes por su participación durante la reunión anual del Foro Económico Mundial que se llevó a cabo en Davos, Suiza.

El 20 de enero el presidente francés hizo un llamado a la Unión Europea, pues consideró que las leyes internacionales han sido atropelladas y que “se pisotea el derecho internacional”, pues parece que sólo importa la ley de los más fuertes, por lo que “las ambiciones imperiales están resurgiendo.”

“Creemos que necesitamos más crecimiento y más estabilidad en el mundo. Pero preferimos el respeto antes que los matones, preferimos la ciencia antes que las conspiraciones, y preferimos al estado de derecho antes que la brutalidad” precisó Emmanuel Macron durante su participación en Davos.

En el mismo sentido, dijo que Europa debe mantenerse fuerte pero dentro de sus principios, pues la situación actual “conduce a una política del más fuerte y a un enfoque neocolonial”, puntualizando que el neocolonialismo no es la solución.

Sin embargo, Emmanuel Macron no sólo llamó la atención de las personas por las declaraciones que dio sobre la disputa que existe sobre la intención que tiene Estados Unidos para la adquisición de Groenlandia, sino porque durante toda su participación en Davos utilizó unas gafas de sol.

Emmanuel Macron en el Foro Económico Mundial de Davos ı Foto: Especial

¿Por qué Macron utilizó lentes de sol durante su discurso en Davos?

El 15 de enero el presidente de Francia, Emmanuel Macron se encontraba dando un discurso de Año Nuevo a las Fuerzas Armadas, y durante esta participación se podía apreciar que tenía el ojo derecho rojo.

Durante su discurso, Emmanuel Macron bromeó un poco sobre la apariencia de su ojo, pues mientras pidió disculpas por el aspecto que tenía dijo que era “una referencia involuntaria al ojo del tigre de principios de año. Para quienes la captan, es una señal de determinación”, y puntualizó que era algo insignificante.

Emmanuel Macron bromea sobre la apariencia de su ojo ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con Macron, sufrió sangrado en uno de los vasos sanguineos de su ojo derecho, y el médico jefe del Palacio del Elíseo precisó que se trataba de algo completamente benigno.

Debido al padecimiento que tiene el presidente francés desde hace unos días, no sólo apareció brevemente con gafas de sol el jueves pasado, sino que incluso este martes portó sus gafas de aviador durante toda su participación en Davos.

Apariencia del ojo de Emmanuel Macron el 15 de enero ı Foto: Especial

