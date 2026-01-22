Donald Trump propone ‘forzar a la OTAN’ a vigilar frontera con México y frenar migración.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso “forzar a la OTAN” a que despliegue sus fuerzas en la frontera con México, con el objetivo de frenar la migración.

Desde su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense planteó invocar el Artículo 5 de dicha organización, el cual establece que un ataque armado contra un país miembro en Europa o América del Norte se considera un ataque contra todos los aliados.

“Las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la parte o partes así atacadas”, se lee en el acuerdo de asistencia internacional.

La propuesta del presidente de Estados Unidos representó un intento por liberar a un gran número de elementos de la patrulla fronteriza, con el fin de realizar otras tareas en suelo estadounidense.

“Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de más invasiones de inmigrantes ilegales, liberando así un gran número de agentes de la patrulla fronteriza para otras tareas”, escribió Trump en la publicación de Truth Social.

El Artículo 5 mencionado por Donald Trump solo se ha invocado una vez, con motivo del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, cuando dos aviones impactaron contra las Torres Gemelas y uno más contra el Pentágono.

