Explosión de gas en edificio de Bronx, Nueva York, deja un muerto y 15 heridos | VIDEO

Llamas y humo salieron de los niveles 16 y 17 tras la explosión registrada en un edificio residencial del Bronx.

Una explosión de gas registrada durante la madrugada de este sábado en un edificio residencial de 17 pisos en el distrito del Bronx, en Nueva York, dejó una persona muerta y al menos 15 más trasladadas a hospitales, de acuerdo con información del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) y agencias internacionales.

El incidente ocurrió a las 12:09 horas, cuando elementos del FDNY atendían un reporte por olor a gas en el inmueble ubicado en el número 3485 de Bivonia Street. Mientras los equipos realizaban la inspección en los pisos 15 y 16, se produjo una explosión en los niveles superiores del edificio, lo que derivó en un incendio de gran magnitud.

Equipos de rescate inspeccionan el edificio del Bronx donde una explosión de gas dejó un muerto y varios heridos. ı Foto: Reuters

Las autoridades confirmaron que la explosión provocó daños estructurales severos en seis departamentos de cada uno de los pisos afectados. Posteriormente, se registró fuego en al menos cinco apartamentos del piso 16 y otros cinco del piso 17, lo que complicó las labores de rescate y control del siniestro.

En el lugar fue declarada muerta una persona. Asimismo, personal de emergencias médicas del FDNY atendió y trasladó a 15 pacientes a hospitales cercanos, entre ellos residentes del edificio y personal de respuesta, aunque las autoridades no detallaron la gravedad de todas las lesiones.

🇺🇸 | URGENTE: Se reporta una explosión esta madrugada de sábado en un edificio en el Bronx, Nueva York, con informes de personas heridas. pic.twitter.com/JX9efRfGRZ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 24, 2026

Más de 200 bomberos y efectivos de emergencia participaron en las tareas para sofocar el incendio y asegurar la zona, mientras se evacuaba a los residentes como medida preventiva.

A propósito, el jefe del Departamento de Bomberos, John Esposito, señaló que se trató de una operación de alto riesgo para los elementos que se encontraban en la zona al momento de la explosión. Indicó que los bomberos realizaron labores de búsqueda y protección de civiles en condiciones adversas, debido al estado de los departamentos dañados.

At 12:09 am on Saturday morning, FDNY members were investigating an odor of gas at 3485 Bivonia Street in the Bronx. While on scene, there was a gas explosion on the upper floors.



“While our units were here investigating the odor of gas on the 15th and 16th floors, we had… pic.twitter.com/0HPpRYLMth — FDNY (@FDNY) January 24, 2026

Diversas agencias de la ciudad permanecen en el lugar para brindar apoyo a los residentes desplazados, entre ellas la Cruz Roja Americana. Mientras que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que el incendio se encontraba bajo control.

Finalmente, el FDNY informó que los Fire Marshals iniciaron una investigación para determinar las causas exactas de la explosión y evaluar los daños estructurales del edificio.

Con información de Reuters y Europa Press.

