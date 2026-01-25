Aeropuerto Internacional de Miami reanuda operaciones tras cierre por ‘objeto sospechoso’

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) suspendió temporalmente sus operaciones este 25 de enero por un “objeto sospechoso” que obligó a evacuar las instalaciones como medida preventiva.

De acuerdo con CBS News Miami, se trataba de un equipaje desatendido en la terminal sur, cerca de la Puerta 21. Tras una revisión por el Escuadrón Antibombas, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade descartó riesgos y alrededor de las 19:40 horas, tiempo local, el aeropuerto reanudó sus operaciones .

The @MiamiDade_SO has given the all clear and the the TSA checkpoints for concourses G, H, and J and the surrounding areas are being reopened. — Miami Int'l Airport (@iflymia) January 26, 2026

Ante una potencial amenaza, fueron evacuadas las salas G, H, y J, los puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés), así como las inmediaciones de la terminal.

Videos difundidos en redes sociales muestran a cientos de personas al exterior del aeropuerto, entre pasajeros con maletas en ristre y personal de aviación.

El Aeropuerto Internacional de Miami advirtió a pasajeros sobre interrupciones en el servicio, en medio de retrasos y cancelaciones debido a la tormenta invernal “Fern“ que, de acuerdo con Associated Press, tan sólo este domingo ha provocado la cancelación de más de 11 mil 400 vuelos en Estados Unidos.

#BREAKING : Operations resume at Miami International Airport after "suspicious item" left at terminal prompts evacuations,



Miami International Airport (MIA) was abruptly evacuated Sunday evening after authorities were alerted to a suspicious, unattended piece of luggage in the… pic.twitter.com/wHFhYvhxEQ — upuknews (@upuknews1) January 26, 2026

