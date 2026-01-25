Tormenta invernal deja a un millón de personas sin electricidad y 11 mil vuelos cancelados en EU

Una enorme tormenta invernal dejo aguanieve, lluvia helada y nieve a lo largo del sur de Estados Unidos y hasta Nueva Inglaterra el domingo, causando temperaturas gélidas y paralizando el tráfico aéreo y por carretera.

Las ramas de los árboles y los cables de luz se rompieron por el peso del hielo, y alrededor de un millón de hogares y negocios se quedaron sin electricidad.

Se espera que el hielo y la nevada continúen hasta el lunes en gran parte del país, seguidos de temperaturas muy bajas, lo que provocará que los “impactos peligrosos en los viajes y la infraestructura” persistan durante varios días, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

La tormenta invernal en Nashville, Tennessee ı Foto: AP

Además, más de 11.000 vuelos ya habían sido cancelados este domingo y otros 14.000 se habían retrasado, según el sitio rastreador de vuelos Flightaware. Los aeropuertos más afectados hasta ahora son los de Filadelfia, Washington, Baltimore, Carolina del Norte, Nueva York y Nueva Jersey.

En el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, las pantallas interiores registraban decenas de vuelos cancelados y se podían ver pocos vehículos llegando el domingo por la mañana. En el Aeropuerto Nacional Reagan en Washington, prácticamente todos los vuelos fueron cancelados.

Van más de 11 mil vuelos cancelados ı Foto: AP

En Nueva York, la gobernadora, Kathy Hochul, dijo que el estado se estaba preparando para el período más largo de frío y las mayores acumulaciones de nieve que ha visto en años. Las comunidades cercanas a la frontera con Canadá ya han registrado temperaturas récord bajo cero, como Watertown que llegó a -37 grados Celsius (-34 Fahrenheit) y Copenhagen -45 °C (-49 °F), dijo.

En Corinth, Mississippi, los cortes de energía eran generalizados, Caterpillar dijo a los empleados de su planta que se quedaran en casa el lunes y martes.

En Little Rock, Arkansas, las autoridades dicen que el peso de la nieve y aguanieve acumuladas probablemente causó el colapso de un toldo sobre varias casas flotantes. Seis personas fueron rescatadas y 22 fueron evacuadas, dijeron las autoridades del condado de Pulaski.

Tennessee fue el estado más afectado, con alrededor de 337.000 clientes sin servicio al mediodía del domingo, y Luisiana y Mississippi reportaron más de 100.000 clientes a sin luz. Decenas de miles de hogares y negocios estaban sin electricidad en Kentucky, Georgia, Alabama y Virginia Occidental.

El National Mall en medio de la nevada, en Washington ı Foto: AP

LMCT