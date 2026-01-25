Tormenta invernal deja a un millón de personas sin electricidad y 11 mil vuelos cancelados en EU

Una enorme tormenta invernal dejo aguanieve, lluvia helada y nieve a lo largo del sur de Estados Unidos y hasta Nueva Inglaterra el domingo, causando temperaturas gélidas y paralizando el tráfico aéreo y por carretera.
Las ramas de los árboles y los cables de luz se rompieron por el peso del hielo, y alrededor de un millón de hogares y negocios se quedaron sin electricidad.
Se espera que el hielo y la nevada continúen hasta el lunes en gran parte del país, seguidos de temperaturas muy bajas, lo que provocará que los “impactos peligrosos en los viajes y la infraestructura” persistan durante varios días, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Además, más de 11.000 vuelos ya habían sido cancelados este domingo y otros 14.000 se habían retrasado, según el sitio rastreador de vuelos Flightaware. Los aeropuertos más afectados hasta ahora son los de Filadelfia, Washington, Baltimore, Carolina del Norte, Nueva York y Nueva Jersey.
En el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, las pantallas interiores registraban decenas de vuelos cancelados y se podían ver pocos vehículos llegando el domingo por la mañana. En el Aeropuerto Nacional Reagan en Washington, prácticamente todos los vuelos fueron cancelados.
En Nueva York, la gobernadora, Kathy Hochul, dijo que el estado se estaba preparando para el período más largo de frío y las mayores acumulaciones de nieve que ha visto en años. Las comunidades cercanas a la frontera con Canadá ya han registrado temperaturas récord bajo cero, como Watertown que llegó a -37 grados Celsius (-34 Fahrenheit) y Copenhagen -45 °C (-49 °F), dijo.
En Corinth, Mississippi, los cortes de energía eran generalizados, Caterpillar dijo a los empleados de su planta que se quedaran en casa el lunes y martes.
En Little Rock, Arkansas, las autoridades dicen que el peso de la nieve y aguanieve acumuladas probablemente causó el colapso de un toldo sobre varias casas flotantes. Seis personas fueron rescatadas y 22 fueron evacuadas, dijeron las autoridades del condado de Pulaski.
Tennessee fue el estado más afectado, con alrededor de 337.000 clientes sin servicio al mediodía del domingo, y Luisiana y Mississippi reportaron más de 100.000 clientes a sin luz. Decenas de miles de hogares y negocios estaban sin electricidad en Kentucky, Georgia, Alabama y Virginia Occidental.
