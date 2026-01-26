Aumenta a 18 la cifra de muertos por naufragio de ferry en el sur de Filipinas

La cifra de víctimas mortales por el naufragio de un ferry en el sur de Filipinas aumentó a 18 personas, mientras que 24 continúan desaparecidas, conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate en aguas de la provincia de Basilan, informaron autoridades locales.
De acuerdo con la Guardia Costera de Filipinas, a bordo de la embarcación viajaban 359 personas, de las cuales 332 eran pasajeros y 27 integrantes de la tripulación.
Hasta el momento, los equipos de emergencia han logrado rescatar al menos a 316 personas, mientras continúan los operativos para localizar a quienes no han sido ubicados tras el siniestro.
Investigan causas del accidente
El ferry, identificado como M/V Trisha Kerstin 3, había zarpado del puerto de Zamboanga, en la isla de Mindanao, con destino a la isla de Joló, en la provincia de Sulu.
Según los primeros reportes, la embarcación sufrió problemas técnicos poco después de la medianoche, se inclinó de manera repentina y comenzó a ingresar agua, lo que provocó que varios pasajeros cayeran al mar en medio de la oscuridad.
Al respecto, el comandante de la Guardia Costera, Romel Dua, explicó que el ferry se hundió a unos dos kilómetros de la aldea de Baluk-baluk, en Basilan, y confirmó que dos oficiales de seguridad viajaban a bordo, quienes lograron sobrevivir tras alertar a las autoridades para el despliegue de los equipos de rescate.
Por otro lado, las autoridades detallaron que las condiciones marítimas eran aceptables al momento del accidente y descartaron que la embarcación viajara con sobrecupo, ya que su capacidad máxima es de 350 pasajeros.
No obstante, se abrió una investigación oficial para determinar las causas exactas del naufragio.
A propósito de los reportes preliminares, la Guardia Costera también investiga versiones no confirmadas que señalan que al menos 15 personas habrían decidido no abordar el ferry en el último momento, lo que podría modificar el número de personas reportadas como desaparecidas.
En tanto, unidades de la Guardia Costera, la Armada de Filipinas, un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea y embarcaciones pesqueras locales mantienen las tareas de búsqueda en la zona.
Cabe recordar que Filipinas ha registrado diversos accidentes marítimos en años recientes. En marzo de 2023, un ferry que cubría la misma ruta hacia Joló se incendió, lo cual provocó la muerte de 31 personas.
Con información de Europa Press y Associated Press.
