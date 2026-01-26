Aumenta a 18 la cifra de muertos por naufragio de ferry en el sur de Filipinas

Personas rescatadas tras el naufragio del ferry son trasladadas a tierra por la Guardia Costera de Filipinas.

La cifra de víctimas mortales por el naufragio de un ferry en el sur de Filipinas aumentó a 18 personas, mientras que 24 continúan desaparecidas, conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate en aguas de la provincia de Basilan, informaron autoridades locales.

De acuerdo con la Guardia Costera de Filipinas, a bordo de la embarcación viajaban 359 personas, de las cuales 332 eran pasajeros y 27 integrantes de la tripulación.

Sobrevivientes del naufragio son auxiliados por equipos de rescate tras ser localizados en aguas del sur de Filipinas. ı Foto: The Associated Press

Hasta el momento, los equipos de emergencia han logrado rescatar al menos a 316 personas, mientras continúan los operativos para localizar a quienes no han sido ubicados tras el siniestro.

Investigan causas del accidente

El ferry, identificado como M/V Trisha Kerstin 3, había zarpado del puerto de Zamboanga, en la isla de Mindanao, con destino a la isla de Joló, en la provincia de Sulu.

🇵🇭 | ÚLTIMA HORA: Las autoridades filipinas afirman que un ferry que transportaba a más de 350 personas se hundió y los rescatistas salvaron a más de 200 pasajeros. pic.twitter.com/1pxJzj6Sz8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 25, 2026

Según los primeros reportes, la embarcación sufrió problemas técnicos poco después de la medianoche, se inclinó de manera repentina y comenzó a ingresar agua, lo que provocó que varios pasajeros cayeran al mar en medio de la oscuridad.

Al respecto, el comandante de la Guardia Costera, Romel Dua, explicó que el ferry se hundió a unos dos kilómetros de la aldea de Baluk-baluk, en Basilan, y confirmó que dos oficiales de seguridad viajaban a bordo, quienes lograron sobrevivir tras alertar a las autoridades para el despliegue de los equipos de rescate.

A ferry carrying over 300 passengers sank Monday morning in the Philippines, leaving at least 15 dead, and at least 43 remain missing, the Philippine Coast Guard said, according to the Manila Standard. The Chinese Embassy in the Philippines said that the nationalities of the… pic.twitter.com/vlQyYkalDT — Global Times (@globaltimesnews) January 26, 2026

Por otro lado, las autoridades detallaron que las condiciones marítimas eran aceptables al momento del accidente y descartaron que la embarcación viajara con sobrecupo, ya que su capacidad máxima es de 350 pasajeros.

No obstante, se abrió una investigación oficial para determinar las causas exactas del naufragio.

A propósito de los reportes preliminares, la Guardia Costera también investiga versiones no confirmadas que señalan que al menos 15 personas habrían decidido no abordar el ferry en el último momento, lo que podría modificar el número de personas reportadas como desaparecidas.

Equipos de emergencia brindan apoyo a los sobrevivientes del naufragio del ferry en el sur de Filipinas. ı Foto: Reuters

En tanto, unidades de la Guardia Costera, la Armada de Filipinas, un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea y embarcaciones pesqueras locales mantienen las tareas de búsqueda en la zona.

Cabe recordar que Filipinas ha registrado diversos accidentes marítimos en años recientes. En marzo de 2023, un ferry que cubría la misma ruta hacia Joló se incendió, lo cual provocó la muerte de 31 personas.

Con información de Europa Press y Associated Press.

