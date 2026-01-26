Casa Blanca ordena investigación por caso de hombre abatido por el ICE; Trump no quiere ver gente morir: Leavitt

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en conferencia de prensa.

La Casa Blanca informó que abrió una investigación sobre la muerte del enfermero Alex Pretti, quien fue abatido por agentes federales durante una operación antiinmigración realizada el fin de semana en Minneapolis, Minnesota.

En conferencia de prensa, la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, aseguró el caso está siendo revisado por el Departamento de Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en conferencia de prensa. ı Foto: Reuters

La Administración está revisando todo lo relativo al tiroteo. Dejemos que se desarrolle la investigación Karoline Leavitt



Lo anterior después de que el caso avivara cuestionamientos sobre el uso brutal de la fuerza en el contexto de la política migratoria federal y el despliegue del ICE en varios estados.

Este caso representa el segundo tiroteo mortal contra un ciudadano estadounidense en Minnesota en un lapso de 17 días, luego de que el pasado 7 de enero falleciera Reneé Good en un incidente similar.

Trump no desea ver gente muriendo en las calles de EU: Leavitt

Al respecto, Karoline Leavitt sostuvo que el presidente Donald Trump no desea ver personas heridas o muertas en las calles del país, aunque reiteró que su gobierno mantendrá las acciones para deportar a extranjeros indocumentados con antecedentes criminales.

🇺🇸 | AHORA: Casa Blanca: "Seamos claros sobre las circunstancias que llevaron a ese momento el sábado.



Esta tragedia ocurrió como resultado de una resistencia deliberada y hostil por parte de los líderes demócratas en Minnesota..." pic.twitter.com/jPPFfxxzcp — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 26, 2026

La vocera de la Casa Blanca afirmó que la administración no dará marcha atrás en estas operaciones y llamó a las autoridades estatales a cooperar con las agencias federales.

En contraste, el fin de semana se difundieron videos que contradicen la versión oficial sobre la muerte del enfermero a manos del ICE, la cual indica que los agentes dispararon en defensa propia.

🇺🇸 | AHORA: Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, sobre la situación en Minnesota: "Esta retórica contra ICE comparándoles con la Gestapo de los nazis es despreciable y es lo que ha llevado a estas tensiones en Minnesota y otros lugares del país".

pic.twitter.com/dJISagip1h — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 26, 2026

Las imágenes muestran a Pretti sosteniendo un teléfono móvil mientras era sometido por varios agentes, quienes posteriormente le retiraron un arma que portaba legalmente, antes de que se produjeran los disparos.

De acuerdo con medios internacionales, Pretti contaba con licencia para portar armas, conforme a la legislación vigente en Minnesota.

Por otro lado, autoridades estatales y municipales manifestaron su intención de investigar los hechos; sin embargo, han señalado que las competencias recaen en instancias federales, lo que había retrasado la apertura formal de una indagatoria.

En este contexto, funcionarios locales también han solicitado el retiro de fuerzas federales adicionales y el fin de lo que describen como una “ocupación”, mientras continúan registrándose protestas ciudadanas en diversas zonas del estado.

Con información de Reuters y Europa Press.

