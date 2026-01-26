Kiev espera firma clave y avanza ruta comunitaria

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó en Vilna que el documento sobre garantías de seguridad con Estados Unidos está completamente terminado y listo para su firma, a la espera únicamente de que los socios definan la fecha y el lugar. El anuncio se realizó durante una rueda de prensa conjunta con los presidentes de Lituania, Gitanas Nauseda, y de Polonia, Karol Nawrocki, en el marco de una visita oficial centrada en seguridad regional, cooperación política y apoyo a Ucrania en medio de la guerra con Rusia.

Zelenski subrayó que, para Kiev, la principal garantía de seguridad es de carácter bilateral con Washington. Precisó que, una vez firmado el documento, será enviado al Congreso estadounidense y a la Rada ucraniana para su ratificación. A su vez, destacó la relevancia de las garantías europeas y las vinculó directamente con el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, al que señaló como una garantía de seguridad económica para su país.

El Dato: Zelenski instó a Europa a una unidad “100% efectiva” y a elegir entre la libertad o la dependencia, durante su discurso en la basílica de la catedral de Vilna.

El mandatario expresó su convicción de que Ucrania estará preparada para abrir todos los clústeres de negociación durante el primer semestre de 2026 y alcanzar la preparación técnica plena para integrarse a la UE en 2027. Añadió que Kiev busca que una fecha concreta de adhesión quede incluida en cualquier acuerdo para el fin de la guerra, con el fin de que todas las partes respeten los compromisos y se eviten bloqueos posteriores.

Por su parte, el presidente lituano Gitanas Nauseda afirmó que su país aspira a que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea antes de 2030. Señaló que ese paso sería decisivo para garantizar la estabilidad, la seguridad y la prosperidad a largo plazo, no sólo de Ucrania, sino de toda la región, y lo definió como un interés estratégico para Lituania. En contraste, Karol Nawrocki evitó fijar una fecha concreta, aunque subrayó que, desde una perspectiva estratégica, el camino de Ucrania se dirige hacia la civilización occidental.

1,300 edificios en Kiev están sin calefacción

En el plano diplomático, Zelenski se refirió a las conversaciones celebradas en Abu Dabi entre representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, descritas como el primer formato trilateral de este tipo en bastante tiempo. Aunque no se alcanzó un acuerdo, indicó que las partes acordaron continuar el diálogo y reconoció que persisten diferencias fundamentales, especialmente en torno a la integridad territorial ucraniana. Reiteró que Kiev no ha modificado su postura sobre la defensa de su territorio, mientras que Estados Unidos intenta encontrar puntos de compromiso entre las posiciones enfrentadas.

La agenda de Zelenski en Vilna incluyó también reuniones en el formato del Triángulo de Lublin, donde se abordaron la situación energética de Ucrania y las necesidades en materia de defensa aérea, así como actos conmemorativos por el aniversario del Levantamiento de Enero contra el Imperio ruso. En ese contexto, el presidente ucraniano llamó a una unidad europea “plenamente efectiva” y advirtió que la historia castiga la indiferencia ante las agresiones.

Mientras avanzan las gestiones diplomáticas, la guerra continúa impactando a la población civil. Ataques rusos recientes contra el sistema energético dejaron a más de mil 300 edificios de Kiev sin calefacción, tras una ofensiva que afectó a millones de viviendas en todo el país en medio de temperaturas invernales bajo cero.