Venezuela defiende diálogo sin órdenes de otros países

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió ayer el diálogo político anunciado por su Administración como un mecanismo para resolver las divergencias y los conflictos internos del país, y rechazó cualquier tipo de directriz proveniente de Washington sobre actores políticos venezolanos. El pronunciamiento se realizó durante un acto con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Rodríguez señaló que es necesario abrir espacios para la divergencia democrática, siempre que se trate de una discusión con respeto y centrada en los intereses nacionales. Subrayó que las diferencias deben resolverse desde la política venezolana y no a partir de órdenes externas. Añadió que quienes piensen distinto pueden participar en el debate, pero advirtió que aquellos que busquen causar daño al país deben ser rechazados y apartados de la vida nacional.

La mandataria encargada criticó a quienes han celebrado acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela y afirmó que no merecen la dignidad ni el gentilicio del país. Recordó que el viernes propuso la convocatoria a un “verdadero diálogo” que incluya tanto a sectores coincidentes como divergentes, iniciativa que encomendó al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y que, dijo, debe generar resultados concretos e inmediatos sin imposiciones desde el exterior.

Asimismo, organizaciones defensoras de derechos humanos informaron sobre un número relevante de excarcelaciones. La ONG Foro Penal reportó el domingo al menos 80 liberaciones verificadas en distintas regiones del país, como parte del proceso anunciado por el Gobierno el pasado 8 de enero. Entre los casos confirmados se encuentra el del abogado voluntario Kenny Tejeda Jiménez, detenido desde agosto de 2024, así como el del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, cuya condena fue anulada por una corte de apelaciones.

173 excarcelaciones hasta el sábado, verificó ONG

Las excarcelaciones se producen en un contexto de cifras divergentes. Rodríguez afirmó que se ha liberado a 626 personas, mientras Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática reportan números menores, lo que refleja la complejidad del proceso en curso y mantiene el tema en el centro del debate político nacional.