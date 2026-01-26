Virus Nipah de la India: ¿Cuál es el tratamiento y la cura?

Recientemente el virus Nipah ha provocado preocupación en la India y en Tailandia, pues se registraron algunos casos confirmados en la región, por lo que incluso las autoridades internacionales permanecen alerta.

Al menos cinco casos de virus Nipah han sido confirmados hasta el momento en un hospital privado de la ciudad de Barasat, ubicada en Bengala Occidental, India.

Hasta el momento se tiene el registro de 20 personas que fueron puestas en cuarentena por considerarse contactos de alto riesgo, mientras que otras 180 se mantienen bajo vigilancia.

Las autoridades sanitarias de la India no han emitido una alerta, mientras que el Ministerio de Salud de Tailandia activó una alerta principalmente en los aeropuertos, donde se implementó una tarjeta de alerta sanitaria para las personas que arriben a los aeropuertos desde zonas de riesgo.

¿Cuál es el tratamiento y la cura del virus Nipah?

El virus Nipah es altamente contagioso y letal, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tasa de letalidad es de entre el 40 y el 75 por ciento, pues esto depende de la capacidad que exista para la vigilancia epidemiológica.

En cuanto al tratamiento y la cura, hasta el momento no se han desarrollado medicamentos o vacunas específicos para combatir o prevenir la infección por el virus Nipah.

Debido a que entre los síntomas graves se encuentran afectaciones en vías respiratorias y afectaciones neurológicas, el tratamiento del virus Nipah se basa en soporte para las complicaciones de ambos.

Los síntomas del virus Nipah son variados, por lo que inicialmente no se cuenta con una sospecha de posible contagio al momento de las personas se presentan para recibir atención médica.

Entre los principales síntomas de contagio del virus Nipah se encuentran fiebre, cefaleas, mialgias, vómito, dolor de garganta, mareo, somnolencia, y alteración de la consciencia.

También se pueden presentar signos neurológicos que indican encefalitis aguda, neumonía atípica, problemas respiratorios graves e incluso encefaltis y convulsiones en casos graves.

Los síntomas graves por virus Nipah pueden derivar en coma en un periodo de entre 24 y 48 horas, mientras que el periodo de incubación puede ser de entre 4 y hasta 14 días; sin embargo, la OMS ha detectado casos de hasta 45 días de incubación.

El virus Nipah es un patógeno zoonótico, por lo que puede transmitirse mediante el contacto directo o indirecto con animales infectados, como el murciélagofrugívoro, que es un huésped natural.

