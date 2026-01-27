Estados Unidos advierte a Delcy Rodríguez uso de la fuerza para asegurar cooperación de Venezuela

Estados Unidos podría asegurar a la fuerza la cooperación de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, según una declaración preparada que el secretario de Estado, Marco Rubio, podría presentar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

“Estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan”, señala el testimonio de Rubio citado por AFP y Bloomberg, que sería presentado este miércoles 28 de enero para hablar ante legisladores sobre la política de Estados Unidos en relación con Venezuela.

Rubio también recordaría a Delcy Rodríguez el destino del depuesto presidente Nicolas Maduro Moros, capturado junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero tras una incursión militar en Caracas que, se presume, habría dejado más de 100 personas muertas.

Maduro y la “primera combatiente”, como era conocida Flores en la jerga chavista, fueron trasladados a Nueva York, donde el 5 de enero se declararon no culpables de todos los cargos que les imputa la justicia de Estados Unidos. Rubio los describe como “narcotraficantes”.

Rodríguez “es muy consciente del destino de Maduro”, señala la declaración. Afirma, además, que la presidenta encargada habría pactado otorgar a las empresas estadounidenses acceso preferencial al sector energético , además de invertir el dinero de las ventas de petróleo en la compra de productos estadounidenses.

“Tenemos la esperanza de que esto no resulte necesario” , diría Marco Rubio sobre una segunda ofensiva en Venezuela, “pero nunca eludiremos nuestro deber para con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio”, añade.

Apenas el pasado lunes, Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela estaba “harta” de la interferencia de Estados Unidos.

