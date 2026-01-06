Venezuela: EU inicia juicio a Maduro, su #2 asume y Trump no ve elección pronto

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ayer ante un tribunal federal en Nueva York y se declararon no culpables de todos los cargos criminales que les imputa la justicia de Estados Unidos, en un proceso que se abrió tras la sorpresiva captura del exmandatario venezolano en Caracas y su traslado forzado a territorio estadounidense. La audiencia, breve pero cargada de simbolismo político y jurídico, marcó el inicio de una prolongada batalla legal.

El juez federal Alvin Hellerstein presidió la comparecencia en el Distrito Sur de Nueva York, donde se leyeron los cuatro cargos que enfrenta Maduro: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para utilizar dichas armas. Vestido con uniforme penitenciario y con auriculares para seguir la traducción simultánea, el exgobernante escuchó el procedimiento acompañado por su esposa, quien también rechazó las acusaciones. Durante el intercambio inicial con el juez, Maduro respondió en español al confirmar su identidad y negó de manera directa los señalamientos. “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, expresó ante la sala. Más adelante insistió en que su detención tuvo un carácter político y no judicial: “Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas”.

El Dato: Donald Trump dijo que los secretarios de Estado y Guerra (Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente) estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

Flores, por su parte, se declaró “no culpable, completamente inocente”, según quedó asentado en el registro judicial. Los abogados de ambos solicitaron atención médica, al argumentar que presentan problemas de salud derivados del operativo de captura. El defensor de Flores, Mark Donnelly, sostuvo que su clienta sufrió lesiones importantes y pidió estudios médicos para descartar fracturas o contusiones severas en las costillas.

A las afueras del edificio judicial, la policía de Nueva York desplegó un dispositivo para separar a manifestantes a favor y en contra de la intervención estadounidense.

ACUSACIONES PENALES. Los fiscales federales sostienen que Maduro encabezó durante años una red dedicada al tráfico internacional de cocaína, presuntamente en coordinación con organizaciones criminales como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, la guerrilla colombiana de las FARC y la banda venezolana Tren de Aragua. La acusación original, presentada en 2020, fue ampliada recientemente para incorporar nuevos detalles, coacusados y cargos adicionales, incluida la presunta participación de Cilia Flores en tareas de coordinación y logística.

Según el expediente judicial, las actividades ilícitas atribuidas a Maduro se remontan a su etapa como diputado en el año 2000, continuaron durante su gestión como canciller y se habrían extendido a lo largo de su mandato presidencial iniciado en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez. De ser culpables, los acusados enfrentaían penas de cadena perpetua.

La defensa anticipó una estrategia centrada en cuestionar la legalidad del arresto y la jurisdicción estadounidense. Barry Pollack, abogado de Maduro, calificó la operación como un “secuestro militar” y advirtió que el proceso dará lugar a un litigio complejo y voluminoso. “Por el momento no solicitaremos la libertad bajo fianza”, señaló ante el juez, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante.

18 meses tardará reconstruir la infraestructura energética de Venezuela

Asimismo, el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo ayer que Venezuela no tendrá nuevas elecciones en los próximos 30 días, en una entrevista con NBC News. “Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente vote”, dijo Trump sobre la posibilidad de una votación el próximo mes.

Insistió en que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela. “No, no lo estamos”. “Estamos en guerra con quienes trafican drogas. Estamos en guerra con quienes inundan nuestro país con sus cárceles, con sus drogadictos”.

Además, dijo el magnate, que Estados Unidos podría subsidiar un esfuerzo con las compañías petroleras para reconstruir la infraestructura energética del país, un proyecto que, según él, podría tomar menos de 18 meses. “Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero costará muchísimo dinero”, agregó. “Habrá que gastar una cantidad enorme de dinero, y las compañías petroleras lo gastarán, y luego recibirán un reembolso de nosotros”.

Mientras tanto, en Caracas, el gobierno activó una orden de emergencia que instruye a las fuerzas de seguridad a buscar y detener a quienes respalden públicamente la acción estadounidense. No obstante, el discurso oficial comenzó a matizarse. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras denunciar inicialmente un “secuestro”, llamó a recomponer la relación bilateral y a abrir una vía de entendimiento con Washington. “Invitamos al gobierno de Estados Unidos a trabajar juntos en una agenda de cooperación”, declaró.

Nicolás Maduro y Cilia Flores durante su comparecencia con los abogados defensores, ayer. ı Foto: Reuters

2000 año en el que Maduro fue acusado de actividades ilícitas

La audiencia del lunes fue apenas el primer paso de un caso que promete extenderse durante meses y que podría sentar precedentes en jurisdicción internacional, uso de la fuerza y responsabilidad penal de líderes en ejercicio o depuestos.

Abogados de alto perfil. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán su proceso penal en Estados Unidos con la representación de dos abogados ampliamente conocidos en el ámbito judicial estadounidense.

La defensa del exmandatario venezolano estará a cargo de Barry Pollack, un abogado con más de tres décadas de experiencia, especializado en delitos de cuello blanco, corrupción, seguridad nacional, litigios civiles y apelaciones. Pollack cursó estudios en la Universidad de Indiana, donde se graduó con altos honores, y posteriormente en la Universidad de Georgetown. Entre los casos más relevantes de su trayectoria destaca la liberación inmediata, en 2025, de Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien enfrentaba cargos por violar la Ley de Espionaje en Estados Unidos.

Por su parte, Cilia Flores, esposa de Maduro, será representada por Mark Donnelly, abogado bilingüe con una sólida carrera en el sector público y privado. Donnelly estudió Derecho en la Universidad del Sur de Texas y en la Universidad Randolph-Macon. Durante 12 años trabajó en el Departamento de Justicia de Estados Unidos como asesor senior del fiscal del Distrito Sur de Texas y anteriormente se desempeñó ocho años como fiscal del condado de Harris, en Houston.

Especialista en defensa de delitos de cuello blanco, litigios empresariales, bienes raíces y casos vinculados con informantes, Donnelly ha participado en más de 100 juicios con jurado. De acuerdo con su despachotiene la experiencia necesaria para todas las etapas del proceso legal.

Delcy Rodríguez asume presidencia interina

Delcy Rodríguez juró ayer como presidenta encargada de Venezuela, dos días después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La funcionaria fue convocada por el Tribunal Supremo para asumir el Ejecutivo provisionalmente.

El acto de juramentación fue encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina. Con ello, Delcy Rodríguez se convirtió en la primera mujer en la historia del país en encabezar el Poder Ejecutivo. Durante su discurso, aseguró que no descansará “ni un minuto para garantizar la paz” en medio de lo que describió como “horas terribles de amenazas contra la estabilidad”. La ceremonia incluyó una condena directa a la captura de Maduro y Flores, a quienes Rodríguez calificó como “rehenes” en Estados Unidos. “Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”.

La también ministra de Hidrocarburos afirmó que tmbipen buscará preservar la soberanía nacional y garantizar la estabilidad política y social.

EU niega guerra y desata críticas en la ONU

Estados Unidos negó ayer, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, estar en guerra contra Venezuela y rechazó que la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como la decisión de asumir el control del país hasta una transición política, constituyan una ocupación. La postura de Washington provocó reacciones inmediatas del secretario general de Naciones Unidas y de varios líderes internacionales, que advirtieron sobre los riesgos de una escalada y posibles violaciones al derecho internacional.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que la detención de Maduro fue una “operación de aplicación de la ley” y no una acción militar contra el pueblo venezolano. “No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su gente. No estamos ocupando ningún país”, sostuvo. Insistió en que Maduro “no era un jefe de Estado legítimo” y lo acusó de haber manipulado procesos electorales para permanecer en el poder.

Suiza congela bienes de Maduro

EL GOBIERNO de Suiza anunció ayer la congelación de los activos que el presidente venezolano Nicolás Maduro y sus asociados mantenían en ese país, luego de su arresto por fuerzas estadounidenses en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos. La medida, confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, alcanza a un total de 37 personas vinculadas al mandatario.

Un portavoz de la cancillería indicó que no es posible detallar el valor de los bienes afectados. La orden entró en vigor de inmediato y tendrá una validez de cuatro años, con el objetivo de impedir la salida de activos que pudieran tener un origen ilícito. Esta decisión se suma al régimen de sanciones que Suiza mantiene contra Venezuela desde 2018.

El gobierno suizo precisó que la congelación no afecta a integrantes del actual gobierno. Señaló que buscará devolver cualquier fondo que se determine como adquirido ilícitamente.

Nicolasito acusa a EU de “secuestro”

AYER, el diputado Nicolás Maduro Guerra denunció ante la Asamblea Nacional que su padre, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, fueron “secuestrados” por fuerzas estadounidenses, y expresó su respaldo “incondicional” a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, designada por el Tribunal Supremo como presidenta encargada.

Durante la instalación del nuevo período legislativo, dominado por el oficialismo y transmitido por Venezolana de Televisión, el legislador abrió su intervención subrayando la ausencia de ambos. “Hoy estamos con un ausente y con una ausente”, dijo ante el pleno, al referirse al mandatario y a su esposa, capturados el fin de semana y trasladados a Estados Unidos.

Nicolasito afirmó que sus padres fueron detenidos “por ser revolucionarios” y denunció persecución contra su familia. Señaló que su nombre también aparece en la acusación.

Machado señala que Venezuela será el aliado de EU

› Redacción

LA LÍDER OPOSITORA venezolana María Corina Machado agradeció ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”, dos días después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante ataques registrados en Caracas y en tres estados cercanos.

En un mensaje difundido en redes sociales, Machado aseguró que “la libertad de Venezuela está cerca” y sostuvo que su país será “el principal aliado” de Washington en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos. Añadió que “pronto” los venezolanos, incluidos quienes se encuentran en el exterior, podrán celebrar en su propio territorio.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, el 11 de diciembre de 2025. ı Foto: Reuters

La exdiputada afirmó que ciudadanos venezolanos “salieron a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo” para manifestarse, lo que consideró una señal de la “inevitabilidad e inminencia de la transición”. “Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”, expresó, junto a un video de movilizaciones.

Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró este domingo que Washington descarta a Machado y opta por dar una oportunidad a la vicepresidenta y presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Ataque a Venezuela impulsa Wall Street

› Reuters/Redacción

Los principales índices de Wall Street subían durante este lunes, en una sesión en la que el Dow Jones alcanzó un máximo histórico por el alza de las acciones financieras, mientras que las empresas de energía repuntaban tras un ataque militar de Estados Unidos que llevó a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Al cierre de la sesión, el Promedio Industrial Dow Jones subió 595.10 puntos o 1.23 por ciento, para ubicarse en un histórico de 48 mil 977.49 unidades; el S&P 500 ganó 43.62 puntos o 0.64 por ciento para quedar en 6 mil 902.09 puntos, y finalmente el Nasdaq Composite incrementó 160.19 puntos o 0.69 por ciento para alcanzar las 23 mil 395.82 unidades, de acuerdo con datos de Investing.com.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo, un día después de la captura de Maduro, que un segundo ataque era posible si los miembros restantes de la administración no cooperan con sus esfuerzos para “arreglar” al país.

Los inversores apuestan a que la acción contra el liderazgo de Venezuela permitirá a las empresas estadounidenses acceder a las mayores reservas de petróleo del mundo. Trump precisó que el embargo estadounidense sobre el crudo venezolano sigue vigente.

Mercados de Wall Street ı Foto: AP

Se espera que, en los próximos días, el gobierno estadounidense se reúna con ejecutivos de diversas compañías petroleras estadounidenses, para discutir el impulso a la producción venezolana.

Y los valores relacionados con la defensa también avanzaron tras la acción militar de Washington, por ejemplo, Lockheed Martin aumentó 2.92 por ciento y General Dynamics, 3.54 por ciento. Asimismo, Tesla subió 3.10 por ciento luego de siete sesiones consecutivas con pérdidas; no obstante, Nvidia y Apple cayeron 0.38 y 1.38 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el índice S&P 500 Energía subió a un nivel máximo desde marzo de 2025 impulsado por Exxon Mobil que ganó 2.24 por ciento y Chevron que aumentó 5.13 por ciento frente al cierre de la semana pasada.

Además, tras una pausa de cuatro días en las exportaciones de crudo venezolano, ayer Chevron envió un petrolero fletado con alrededor de 300 mil barriles de crudo pesado con destino a la costa estadounidense del Golfo de México indicaron datos de transporte marítimo.

El Dato: El Gobierno de EU no consultó a Exxon Mobil, ConocoPhillips o Chevron antes del secuestro de Nicolás Maduro, según Reuters.

Chevron es la única compañía actualmente autorizada por Washington para exportar crudo venezolano en medio de un embargo petrolero que el presidente de EU dijo el sábado que seguía en plena vigencia tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Nvidia ı Foto: Nvidia, La Razón.

Pero en medio de los ataques estadounidenses en Venezuela entre el viernes y el sábado y la crisis política que desató, los petroleros cargados de Chevron no habían zarpado hacia EU en los últimos días, mostraron datos de monitoreo de buques.

A su vez, el precio del petróleo WTI cerró la jornada cotizando en 58.40 dólares por barril, con un mínimo de 56.31 y un máximo de 58.51 dólares; el alza tiene relación con la incertidumbre que hay sobre el futuro del petróleo venezolano, pues a pesar de que el presidente estadounidense mencionó que administrará el país y que tendrá acceso total al suministro de petróleo, la infraestructura es limitada, “por lo que la oferta seguirá en niveles actuales en el mediano plazo”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Mercados ı Foto: Especial