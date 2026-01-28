Ciudades estadounidenses se paralizan ante tormenta

Una tormenta invernal de gran intensidad mantiene en emergencia a amplias zonas de Estados Unidos, con al menos 48 personas fallecidas, más de medio millón de hogares y negocios sin electricidad y temperaturas extremas que no se registraban desde hace años. Las autoridades estatales y locales desplegaron personal y recursos para atender a la población vulnerable, en particular a personas sin hogar, mientras persisten las advertencias por frío severo.

En la ciudad de Nueva York se confirmaron 10 muertes asociadas a la ola polar, en un contexto en el que las temperaturas alcanzaron su nivel más bajo en ocho años, con mínimas de ocho grados Fahrenheit. El alcalde Zohran Mamdani informó que todas las víctimas fueron encontradas al aire libre, aunque aclaró que aún no se ha determinado si se trataba de personas sin hogar ni la causa exacta de los decesos. Ante la situación, la ciudad pospuso el recuento anual de población sin vivienda para priorizar las labores de resguardo.

EL DATO: EN TODO el país, las causas de muerte relacionadas con tormentas variaron desde hipotermia y exposición a incidentes cardíacos mientras se limpiaba la nieve.

Desde el 19 de enero, unas 500 personas que vivían en calles o estaciones del metro han sido trasladadas a albergues. Además, brigadas de trabajadores sociales realizan revisiones cada dos horas a 350 personas consideradas en alto riesgo debido a condiciones médicas preexistentes. Mamdani subrayó que el clima extremo no debe interpretarse como una falla individual y pidió a la población mantenerse atenta y solidaria con sus vecinos.

TE RECOMENDAMOS: Trabajará para el desarme de Hamas Israel reafirma control militar en Gaza y desarme de Hamas

Asimismo, en Nashville, Tennessee, más de 135 mil usuarios permanecen sin suministro eléctrico, mientras se prevé que la temperatura descienda a seis grados Fahrenheit con sensación térmica bajo cero. El alcalde Freddie O’Connell calificó el fenómeno como una tormenta de hielo histórica. Las autoridades informaron que alrededor de mil 400 personas sin hogar ocuparon refugios y espacios de desbordamiento, con policías, bomberos y personal de emergencia trabajando horas extra.

48 Personas han fallecido por la tormenta Fern

Mientras que en Bonham, Texas, tres niños pequeños fallecieron tras caer en un estanque congelado, en Austin se reportó la muerte de una persona por aparente hipotermia cuando buscaba refugio. Casos similares se registraron en Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee y Michigan.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, cerca de 200 millones de personas continúan bajo algún tipo de advertencia por frío invernal al menos hasta el 1 de febrero. Las previsiones indican que las temperaturas se mantendrán muy por debajo de los niveles normales durante los próximos días y que alrededor del 80 por ciento de la población del país podría experimentar valores bajo cero.

El impacto también se extiende a la infraestructura y el transporte. Más de 550 mil clientes de energía seguían sin electricidad el martes, lo que incrementa el riesgo para quienes dependen de sistemas de calefacción. En el sector aéreo, se contabilizaron miles de vuelos cancelados o retrasados, mientras ciudades como Pittsburgh declararon el estado de emergencia por acumulaciones de nieve históricas y fallas en equipos quitanieves.

HABÍAN tenido contacto con nuestro sistema de refugios en el pasado. Aún es prematuro compartir un diagnóstico más amplio o la causa de la muerte ZOHRAN MAMDANI Alcalde de NY



Las autoridades meteorológicas advirtieron además sobre el potencial desarrollo de otra tormenta invernal significativa en el este del país durante el fin de semana. Ante este panorama, gobiernos estatales y municipales continúan desplegando recursos, incluida la Guardia Nacional, para atender la emergencia, retirar escombros y restablecer servicios básicos, mientras el país enfrenta uno de los episodios de frío más severos en décadas.