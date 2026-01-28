Estas son las impresionantes FOTOS de Madrid cubierta de nieve

Este 28 de enero Madrid se cubrió con una densa capa blanca, pues se registró la caída de nieve que incluso generó llamadas a los servicios de Emergencia por la acumulación que se registró en algnos lugares.

En Madrid, España, se comenzó a registrar caída de nieve durante las primeras horas de este miércoles, y pese a que esto comenzó con lluvias intensas, la nieve alcanzó su mayor intensidad a partir de las 10:00 horas.

Algunos servicios de transporte se vieron afectados debido a la intensidad que alcanzó la nieve, pues incluso se registró que algunos autobuses se quedaron parados debido al bloqueo que se registró en la autopista M40.

TE RECOMENDAMOS: A partir de este sábado EU al borde de nuevo cierre federal

Así nieva ahora mismo en plena Gran Vía de Madrid ❄️ ✨#nieve #Madrid pic.twitter.com/fQ7yVB9Ya0 — Alex (@alezmiller1) January 28, 2026

Afectaciones en Madrid por la nieve

Estas afectaciones registradas en madrid fueron derivadas de la borrasca Kristin, la cual; de acuedo con medios locales, mantiene afectaciones en al menos 102 carreteras.

Entre las vialidades se incluyen dos de la red principal que pueden ser transitadas con precaución, 16 vías secundarias que están totalmente cerradas, y otras 36 que permanecen cerradas debido a que se registraron inundaciones.

Fotos de la nieve en Madrid ı Foto: Redes Sociales

Debido a esto, la Dirección General de Tráfico (DGT) recomendó a las personas planear sus rutas con tiempo debido a las afectaciones, y permanecer al tanto del clima que se registra en la región a causa de la borrasca Kristin.

Esta intensa nieve que se registró en Madrid este 28 de enero dejó como resultado impresionantes fotos que han sido compartidas por medio de redes sociales por diversos usuarios.

Además de las carreteras también se han registrado afectaciones en la línea de autobus interurbano, y se ha activado el uso obligatorio de cadenas para poder transitar dentro de las vialidades afectadas.

Fotos de la nieve en Madrid ı Foto: Redes Sociales

Las personas que utilizan el Metro de Madrid para trasladarse pueden solicitar un justificante en caso de haber tenido retrasos para llegar a tiempo tanto al trabajo como a clases, siempre y cuando el servicio se haya suspendido o retrasado más de 15 o 20 minutos.

El Ayuntamiento de Madrid activó el Plan de Emergencias Invernales, por lo que más de 5 mil 600 personas de limpieza se encuentran trabajando principalmente en Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moncloa.

Plan de Emergencias Invernales de Madrid ı Foto: X: @MADRID

Asimismo, se establecieton 21 puntos de reparto de sal que estarán activos desde las 10:00 horas hasta las 21:00 horas en los días que se encuentre activo el Plan de Emergencias Invernales del Ayuntamiento de Madrid.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .