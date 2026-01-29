EU al borde de nuevo cierre federal

El Gobierno de Estados Unidos se encamina a un nuevo cierre parcial a partir de este sábado, un minuto después de la medianoche del viernes, si los senadores demócratas cumplen su amenaza de bloquear la financiación destinada al Departamento de Seguridad Nacional, en medio de la polémica por la muerte de Alex Pretti tras disparos de agentes fronterizos en Minnesota.

De concretarse, el paro se sumaría al cierre de 43 días registrado entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025, el más prolongado en la historia del país, y volvería a paralizar parte de la actividad normal de la administración federal.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció que su bancada no aportará los 60 votos necesarios para aprobar el paquete de seis proyectos de ley de asignaciones si se mantiene la actual partida para el Departamento de Seguridad Nacional, responsable de inmigración y aduanas. Los demócratas exigen retirar ese capítulo mientras avanzan en los otros cinco proyectos de gasto.

TE RECOMENDAMOS: Alcalde dialoga con Zar Video reactiva polémica por muerte de Pretti

Las dudas por el caso Pretti también han surgido entre republicanos. Senadores como Thom Tillis, Bill Cassidy y Lisa Murkowski pidieron una investigación completa, mientras el independiente Angus King advirtió que podría bloquear el paquete si no se modifica la financiación migratoria.