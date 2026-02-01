Asciende a 41 el número de fallecidos por incendio en bar durante fiesta de Año Nuevo en Suiza

Homenajes florales frente al bar Le Constellation, donde una fiesta de Año Nuevo terminó en tragedia tras un incendio que causó la muerte de decenas de jóvenes.

El número de víctimas mortales por el incendio registrado durante una fiesta de Año Nuevo en la estación alpina de Crans-Montana, en Suiza, aumentó a 41, tras el fallecimiento de uno de los heridos que permanecía hospitalizado desde el día de la tragedia.

De acuerdo con la fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, un ciudadano suizo de 18 años murió el sábado en un hospital de Zúrich a consecuencia de las lesiones sufridas en el siniestro ocurrido el 1 de enero de 2026 en el bar Le Constellation.

Personas colocan flores en memoria de las víctimas del incendio ocurrido el 1 de enero en el bar Le Constellation, en Crans-Montana, que dejó un saldo de 41 fallecidos. ı Foto: Reuters

Con ello, el balance oficial se actualizó por primera vez desde el 5 de enero, cuando se reportaban 40 decesos y más de un centenar de personas lesionadas, según reportes de agencias internacionales.

TE RECOMENDAMOS: Busca continuidad política Costa Rica vota en elecciones presidenciales y legislativas con el oficialismo como favorito

Al respecto, la fiscal indicó que, por el momento, no se dará a conocer información adicional sobre la investigación en curso.

Flores y velas en recuerdo de las víctimas del incendio en un bar alpino suizo, mientras las autoridades mantienen abierta una investigación penal por presunta negligencia. ı Foto: Reuters

La mayoría de las víctimas eran jóvenes, varias de ellas menores de 20 años, quienes asistían a la celebración de Año Nuevo en el establecimiento ubicado en esta conocida zona turística de los Alpes suizos.

Bengala en una botella se mantiene como principal hipótesis

Las primeras indagatorias apuntan a que el incendio se originó por el uso de bengalas colocadas sobre botellas de champán, las cuales, al generar chispas, entraron en contacto con el techo del bar, provocando que el fuego se propagara con rapidez en un espacio que se encontraba abarrotado, según han señalado las autoridades.

Personas colocan flores en memoria de las víctimas del incendio ocurrido el 1 de enero en el bar Le Constellation, en Crans-Montana, que dejó un saldo de 41 fallecidos. ı Foto: Reuters

Por otro lado, los investigadores analizan si el material de insonorización instalado en el techo cumplía con las normas de seguridad vigentes, así como si el uso de bengalas estaba permitido dentro del local.

De acuerdo con los reportes oficiales, el bar no había sido sometido a una inspección de seguridad contra incendios desde 2019.

A propósito de estos hechos, la fiscalía suiza abrió una investigación penal contra los propietarios del establecimiento, los ciudadanos franceses Jacques y Jessica Moretti, bajo sospecha de homicidio negligente, lesiones corporales negligentes y provocar un incendio por negligencia.

Vista general de Crans-Montana, la estación alpina suiza donde ocurrió el incendio durante una fiesta de Año Nuevo que dejó 41 personas fallecidas. ı Foto: Reuters

En ese contexto, un tribunal de la región de Valais ordenó el 12 de enero la detención preventiva de Jacques Moretti por un periodo de tres meses; sin embargo, el 23 de enero se determinó su liberación bajo fianza, mientras continúa el proceso judicial.

Crans-Montana es uno de los principales destinos turísticos de invierno en Suiza y sede frecuente de competiciones internacionales de esquí alpino, con pistas que alcanzan altitudes cercanas a los 3 mil metros.

Con información de Europa Press y Associated Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am