Estamos hablando con altos cargos del gobierno cubano, creo que llegaremos a un acuerdo: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está hablando con “los más altos cargos” del gobierno de Cuba, en medio de tensiones entre ambos países, y aseguró que confía en que se llegará a un acuerdo.

En entrevista para el medio Clash Report, el mandatario estadounidense aseguró que hay diálogos en curso con altas autoridades de Cuba, con el objetivo de llegar a un acuerdo frente al diferendo que enfrentan ambas naciones.

El Presidente de EU, Donald Trump, pasea por la Casa Blanca, en noviembre. ı Foto: AP

Estamos hablando con gente de Cuba, con los más altos mandos de Cuba. [...] Creo que vamos a llegar a un acuerdo Donald Trump, presidente de EU, para Clash Report



Trump reiteró que Cuba es una nación “decadente”, que lo ha sido desde hace varios años y que ahora más que nunca necesita un acuerdo con Washington, debido a que ya no cuenta con el apoyo de Venezuela.

Cuba es una nación decadente, lo ha sido por mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela como apoyo Donald Trump, presidente de EU, para Clash Report



Banderas de Cuba y Estados Unidos. ı Foto: Reuters.

En este sentido, el mandatario estadounidense enfatizó que el deseo de Washington es que Cuba sea un país próspero, para que los cubanos refugiados en Estados Unidos puedan regresar a la isla y reencontrarse con sus familias.

Quiero que la gente que vino aquí, probablemente huyendo de Cuba, pueda volver y hacer lo que tenga que hacer. Tiene familia que no han visto en muchos, muchos años. Donald Trump, presidente de EU, para Clash Report



En días recientes, Donald Trump ha impulsado una retórica en favor de intervenir en Cuba por supuestos motivos de seguridad, toda vez que la isla mantiene un gobierno de tipo comunista parcialmente aliado con Rusia y China.

🇺🇸🇨🇺 | URGENTE: Trump sobre Cuba:



"Estamos hablando con las más altas esferas de Cuba. A ver qué pasa. Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba". pic.twitter.com/0my6MiiXAV — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 1, 2026

A propósito, Trump ha impuesto nuevos bloqueos comerciales, aunque también ha sugerido una posible intervención militar como ocurrió con Venezuela el 3 de enero, operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Mientras tanto, el republicano ha amagado con aranceles a todos los países que apoyen con petróleo a Cuba, decisión que afecta también a México.

En respuesta, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha asegurado que se la isla se defenderá de cualquier tipo de agresión perpetrada por la potencia norteamericana. Sin embargo, enfatizó que hay apertura al diálogo, siempre y cuando éste sea “sin presión” y “en condiciones de igualdad”.

am